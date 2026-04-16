[속보] 5월 국제선 유류할증료 ‘33단계’ 적용…“역대 최대”
한국↔미국 왕복 최대 112만원 더 내야
중동전쟁 여파로 5월 국제선 항공권에 부과되는 유류할증료가 역대 최고인 33단계로 뛰어올랐다.
16일 항공업계에 따르면 5월 유류할증료 기준이 되는 올해 3월 16일~4월 15일 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)이 갤런당 511.21센트(배럴당 214.71달러)를 기록했다. 이는 유류할증료 총 33단계 중 최고 단계인 33단계(갤런당 470센트 이상)에 해당한다.
유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 손실을 보전하기 위해 운임에 추가로 부과하는 금액이다. 국토교통부 거리비례제에 따라 각 사에서 자체 조정을 거쳐 월별로 책정한다.
5월 유류할증료는 지난달 18단계에서 한 달 만에 15단계 상승했다. 이는 2016년 현행 유류할증료 체계가 도입된 이래 한 달 사이 최대 폭의 상승이다. 33단계가 적용된 것도 이번이 처음이다. 전쟁 발발 이전인 올해 초 책정한 지난 3월 유류할증료 단계는 6단계였다.
이에 따라 국내 항공사들은 다음 달 구매하는 항공권에 더하는 유류할증료를 대폭 올릴 예정이다. 가장 먼저 유류할증료를 발표한 대한항공은 이달에는 편도 기준 최소 4만2000원에서 최대 30만3000원을 부과했지만 다음 달에는 최소 7만5000원에서 56만4000원을 부과할 예정이다.
거리가 가장 짧은 후쿠오카, 옌타이, 구마모토, 칭다오 노선 등에는 7만5000원이, 가장 먼 로스앤젤레스(LA), 뉴욕, 파리, 런던 노선 등에는 56만4000원이 붙는다. 전쟁 영향이 있기 전인 지난 3월 부과된 1만3500원에서 최대 9만9000원과 비교하면 5배 이상 상승했다.
아시아나항공도 이날 중 5월 유류할증료를 발표한다. 제주항공, 티웨이항공 등 저비용항공사(LCC)도 며칠 내로 발표할 방침이다.
유류할증료가 발권일 기준으로 부과되기 때문에 항공업계에서는 상대적으로 낮은 단계가 적용되는 이달 안에 항공권 발권이 늘어날 것으로 전망한다. 항공사는 발권 이후 유가가 더 올라 유류할증료가 올라도 차액을 받지 않고, 반대로 유류할증료가 내려도 차액을 돌려주지 않는다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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