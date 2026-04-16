BTS 효과…1분기 외국인 관광객 476만명 ‘역대 최대’
지난달 방탄소년단(BTS) 광화문 공연 등을 계기로 외국인 방문객이 몰리면서 올해 1분기 방한 관광객 수가 같은 분기 기준 역대 최대를 기록했다.
문화체육관광부는 올해 1분기 한국을 찾은 외국인 관광객이 476만명으로 집계됐다고 16일 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 23% 늘어난 수치다.
지난달 방한객은 206만명으로 월간 기준 역대 최대 기록도 새로 썼다.
문체부는 중동 정세 불안에도 K-컬처의 세계적 인기와 민관의 적극적인 유치 노력이 성과로 이어졌다고 분석했다.
국가별로는 중국 관광객이 145만명으로 가장 많았고 일본 94만명, 대만 54만명 순이었다.
대만은 37.7% 증가해 주요 시장 가운데 가장 높은 성장률을 보였다.
미국과 유럽 등 원거리 관광객도 69만명으로 늘며 시장 다변화 흐름도 나타났다.
관광의 질적 지표도 개선됐다.
지방 공항 입국자는 49.7% 늘었고 지역 방문율은 34.5%로 상승했다. 외국인 카드 소비액은 3조2128억원, 방한 여행 만족도는 90.8점을 기록했다.
강정원 문체부 관광정책실장은 “K-컬처의 매력을 바탕으로 한국이 세계인이 찾는 관광 목적지로 확고히 자리매김하고 있다”며 “국제정세 불안에 따른 해외여행 심리 위축 등 예상치 못한 상황이 발생한 만큼 선제적으로 대응해 위협 요인을 관리해 나가겠다”고 말했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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