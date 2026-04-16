3월 한 달 안동시 출생아 수 71명…“새로운 가능성 확인”

‘아이 키우기 좋은 도시’ 정책, 가시적인 성과 거둬…‘11대 보육 핵심사업’ 밑바탕

안동시는 올해 1분기 출생아 수가 월 평균 61명으로 2025년 대비 25.1% 증가하는 등 저출생 극복의 새로운 가능성을 확인했다고 밝혔다. 안동시 제공



경북 안동시의 ‘아이 키우기 좋은 도시’ 정책이 가시적인 성과를 거두고 있다.



안동시는 올해 1분기 출생아 수가 월 평균 61명으로 2025년 대비 25.1% 증가하는 등 저출생 극복의 새로운 가능성을 확인했다고 16일 밝혔다.



행정안전부 주민등록 인구통계에 따르면 지난해 월 평균 48.75명이었던 안동시 출생아 수는 올해 1월 57명, 2월 55명을 거쳐 3월에는 71명으로 가파른 상승세를 보였다. 1분기 누계 출생아 수는 183명으로 지난해 같은 기간 보다 약 50% 가까이 증가했으며 이는 단순한 통계적 변동을 넘어선 의미 있는 반등으로 평가된다.



이러한 변화의 배경에는 안동시가 추진해 온 ‘11대 보육 핵심사업’이 자리하고 있다.



시는 그동안 △보육교사 대 아동비율 축소 △어린이집 AI 푸드스캐너 설치 △어린이집 식판세척 사업 △△공동육아 캠핑 프로그램 △24시 어린이집 운영 △경로당 연계 아동돌봄 △아픈아이 병원동행 서비스 △사계절 상상놀이 프로그램 △아이돌봄서비스 확대 △공동육아나눔터 0세 특화반 운영 △육아종합지원센터 및 아이누리장난감도서관 연회비 면제를 통해 일상에서 부모들이 즉각적으로 체감할 수 있는 촘촘한 돌봄 환경을 구축해 왔다.



시는 이러한 성과에 안주하지 않고 올해 지방소멸대응기금 20억원을 투입해 보육 정책의 질적 도약을 꾀한다. 기존 인프라를 리모델링해 돌봄·놀이·교육·체험 기능을 통합한 ‘안동형 마더 센터’를 구축하고 △체험학습용 공유 버스 운영 △아파트 내 어린이 안심 승강장 설치 △AI 로봇 대여사업 확대 등 혁신적인 보육 환경 조성에 박차를 가할 방침이다.



배용수 안동부시장은 “3월 출생아 71명이라는 수치는 안동의 보육 환경을 믿고 아이를 낳은 시민들의 소중한 선택이 반영된 결과”라며 “앞으로도 부모는 안심하고 아이는 행복하게 성장할 수 있는 환경을 만들어 아이들의 웃음소리가 끊이지 않는 활력 넘치는 안동을 만들어 가겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북 안동시의 ‘아이 키우기 좋은 도시’ 정책이 가시적인 성과를 거두고 있다.안동시는 올해 1분기 출생아 수가 월 평균 61명으로 2025년 대비 25.1% 증가하는 등 저출생 극복의 새로운 가능성을 확인했다고 16일 밝혔다.행정안전부 주민등록 인구통계에 따르면 지난해 월 평균 48.75명이었던 안동시 출생아 수는 올해 1월 57명, 2월 55명을 거쳐 3월에는 71명으로 가파른 상승세를 보였다. 1분기 누계 출생아 수는 183명으로 지난해 같은 기간 보다 약 50% 가까이 증가했으며 이는 단순한 통계적 변동을 넘어선 의미 있는 반등으로 평가된다.이러한 변화의 배경에는 안동시가 추진해 온 ‘11대 보육 핵심사업’이 자리하고 있다.시는 그동안 △보육교사 대 아동비율 축소 △어린이집 AI 푸드스캐너 설치 △어린이집 식판세척 사업 △△공동육아 캠핑 프로그램 △24시 어린이집 운영 △경로당 연계 아동돌봄 △아픈아이 병원동행 서비스 △사계절 상상놀이 프로그램 △아이돌봄서비스 확대 △공동육아나눔터 0세 특화반 운영 △육아종합지원센터 및 아이누리장난감도서관 연회비 면제를 통해 일상에서 부모들이 즉각적으로 체감할 수 있는 촘촘한 돌봄 환경을 구축해 왔다.시는 이러한 성과에 안주하지 않고 올해 지방소멸대응기금 20억원을 투입해 보육 정책의 질적 도약을 꾀한다. 기존 인프라를 리모델링해 돌봄·놀이·교육·체험 기능을 통합한 ‘안동형 마더 센터’를 구축하고 △체험학습용 공유 버스 운영 △아파트 내 어린이 안심 승강장 설치 △AI 로봇 대여사업 확대 등 혁신적인 보육 환경 조성에 박차를 가할 방침이다.배용수 안동부시장은 “3월 출생아 71명이라는 수치는 안동의 보육 환경을 믿고 아이를 낳은 시민들의 소중한 선택이 반영된 결과”라며 “앞으로도 부모는 안심하고 아이는 행복하게 성장할 수 있는 환경을 만들어 아이들의 웃음소리가 끊이지 않는 활력 넘치는 안동을 만들어 가겠다”고 말했다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지