전주 호텔서 화재…투숙객 4명 연기 흡입
전북 전주의 한 호텔에서 화재가 발생해 투숙객 4명이 연기 흡입 등 부상을 입고 병원으로 이송됐다.
16일 전북소방본부에 따르면 이날 오전 1시40분쯤 전주시 덕진구 덕진동 한 호텔에서 화재가 발생했다는 신고가 접수됐다.
이 불로 A씨(40대) 등 2명이 연기를 들이마셔 호흡곤란 등 증세로 병원에 옮겨졌고, B씨(30대·여) 등 2명도 연기를 흡입해 치료를 받았다.
신고를 받고 출동한 소방당국은 장비 22대와 인력 74명을 투입해 약 10분 만에 불을 껐다. 호텔 관계자의 초기 진화로 불이 크게 확산되지는 않은 것으로 파악됐다.
경찰과 소방당국은 객실 내 온도조절기에서 전기적 요인으로 불이 난 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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