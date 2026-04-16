유은혜 “현장 잘 알아야 현실적인 정책 펼칠 수 있어”

“교육행정 혁신을 통해 학교 환경을 실질적으로 개선할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

유은혜 경기도교육감 예비후보가 “교육감 스스로가 현장을 잘 알아야 현실적인 정책을 펼칠 수 있다”고 말했다.유은혜 예비후보는 15일 자신의 선거사무소에서 열린 ‘경기도교육청공무원노동조합 정책 제안 간담회’에서 “교육 현장과 공감하면서 동력을 만들어 내겠다”며 이같이 밝혔다.간담회는 교육 현장 목소리를 반영한 정책 수립과 제도 개선 방향을 논의하기 위한 자리로 마련됐다. 김재하 위원장 등 경교노 소속 관계자들이 참석했다. 경교노는 10개 지부에 조합원 1000명이 소속된 단체다.유 예비후보는 일반직공무원 현황 등 교육 현안에 대한 의견을 청취했다.참석자들은 “교육 현장에 불필요한 업무가 지속적으로 생성되고 있다”며 “현장에 과도한 업무 부담을 줄이기 위한 효율적 인력 운영이 필요하다”고 지적했다.그러면서 일반직공무원 처우개선, 학교소방안전관리 체계 개선, 업무경감 방안 방안, 인력 확충, 유연근무제 확대 시행, 산업안전보건 업무 체계 개선, 경교노와의 정례적 소통구조 구축 등을 포함한 15가지 정책을 제안했다.유은혜 예비후보는 “교육청 역할은 학교를 지원하고 학생들이 더 나은 환경에서 양질의 교육을 받을 수 있도록 하는 것”이라고 강조하며수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지