‘탱크’ 최경주의 조언 듣고 ‘아멘 코너’를 돌다…‘골프 천국’ 오거스타내셔널GC에서의 꿈같은 라운드

17.5대1 경쟁률 뚫고 마스터스 직접 체험

니클라우스·우즈·매킬로이 이용 락커룸 사용

베일에 싸인 ANGC의 ‘3 NO’ 직접 확인 해

오거스타 내셔널GC 티오프에 앞서 동반자들이 상기된 표정으로 포즈를 취하고 있다(맨 왼쪽이 필자). ANGC

프레스 로터리 당첨으로 받은 오거스타 내셔널GC 라운드 초청권. ANGC

#역사적인 1번 홀 티샷 감흥 영원히 못잊어

아멘 코너 시작인 11번 홀 페어웨이에서 바라본 12번 홀 그린. 뒤로 유서 깊은 벤 호건 브릿지가 보인다. 정대균기자

2013년 대회 때 오소 플레이로 스코어 카드를 제출한 우즈가 실격 대신 2벌타만 받아 논란이 됐던 15번 홀(파5), 2005년 대회 때 우즈가 그린 뒤편 러프에서 친 칩샷이 그린 경사를 타고 굴러 멈출 듯하다 홀 속으로 사라지자 ‘피스트 펌프’를 하며 포효했던 16번 홀(파3)의 여운도 만끽했다.

마스터스의 상징인 깃발. ANGC