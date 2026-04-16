베선트 재무 “이란 원유 제재 해제 연장 안할 것”…이란 자금줄 죄며 중국도 압박

베선트 “중국, 이란산 원유 90% 이상 구매…해협 봉쇄로 구매 중단”

스콧 베선트 미국 재무장관이 15일(현지시간) 백악관에서 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

‘일반 면허(general license)’는 제재 대상인 러시아와 이란의 원유와 석유 제품을 구매할 수 있도록 한시적으로 발급한 것을 말한다.

베선트 장관은 미군의 이란 해상 봉쇄가 중국에 영향을 미칠 것이라고도 밝혔다.