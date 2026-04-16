베선트 재무 “이란 원유 제재 해제 연장 안할 것”…이란 자금줄 죄며 중국도 압박
베선트 “중국, 이란산 원유 90% 이상 구매…해협 봉쇄로 구매 중단”
스콧 베선트 미국 재무장관은 15일(현지시간) 일시적으로 허용된 이란 원유 판매를 연장하지 않겠다고 밝혔다. 이란 전쟁 중 유가 폭등에 대응하기 위해 내놓은 한시적 조치를 갱신하지 않겠다는 설명으로 이란의 자금줄을 차단하는 동시에 이란 원유 주요 구매국인 중국을 압박하겠다는 뜻도 밝힌 것으로 해석된다.
베선트 장관은 이날 백악관 브리핑에서 “우리는 러시아산 원유에 대한 일반 면허를 갱신하지 않을 것이며 이란산 원유에 대한 일반 면허도 갱신하지 않을 것”이라고 말했다. ‘일반 면허(general license)’는 제재 대상인 러시아와 이란의 원유와 석유 제품을 구매할 수 있도록 한시적으로 발급한 것을 말한다.
미국은 그동안 러시아와 이란산 원유를 다른 국가들이 구매할 수 없도록 제재해왔다. 하지만 이란 전쟁 여파로 유가가 폭등하자 지난달 일시적으로 제재를 완화한 바 있다. 러시아산 원유는 지난달 11일 면제 조처를 한 달간 유예했다가 지난 11일 만료됐으나 연장하지 않았고, 이란산 원유도 지난달 20일 제재를 30일 한정으로 면제했지만 더는 연장하지 않겠다는 뜻이다. 베선트 장관은 러시아가 일시적 제재 완화로 본 이득에 대해 “20억 달러(약 3조원)가 될 수 있다. 우리는 모른다”고 말했다.
미국이 한시적으로라도 러시아와 이란산 원유에 대한 제재를 완화한 것은 이들에 대한 ‘돈줄’을 열어준다는 비판이 많았다. 앞서 베선트 장관은 이란 원유에 대한 한시적 제재 면제로 약 1억4000만 배럴의 원유가 시장이 풀릴 것이라고 밝힌 바 있다. 트럼프 행정부는 한 달만 제재를 완화한 뒤 이를 원상복구한 것이다. 로이터통신은 “이번 조치는 제재 면제를 통해 석유 공급을 늘리고 치솟은 에너지 자격을 낮추려는 트럼프 행정부의 노력이 끝났다는 점을 보여준다”고 평가했다.
베선트 장관은 미군의 이란 해상 봉쇄가 중국에 영향을 미칠 것이라고도 밝혔다. 그는 “중국은 이란산 원유의 90%의 이상을 구매해왔는데 이는 중국 에너지 수요의 약 8%에 해당한다”며 “우리는 해협 봉쇄로 중국의 구매가 중단될 것으로 믿고 있다”고 말했다.
그는 특히 “중국의 은행 2곳이 미 재무부로부터 서한을 받았다”며 “구체적 은행명을 밝히지 않겠지만 우리는 그들에게 이란의 자금이 해당 은행 계좌로 흘러 들어갔다는 것을 우리가 입증할 수 있다면 2차 제재를 가할 용의가 있다고 말했다”고 밝혔다. ‘2차 제재(secondary sanctions)’는 특정 제재 대상과 거래한 제3자도 제재하는 것이다. 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 중국이 이란에 무기를 제공할 경우 50%의 관세를 부과하겠다고 위협했지만 이날 트루스소셜에는 “중국은 이란에 무기를 보내지 않기로 합의했다”고 밝혔다.
베선트 장관은 현재 갤런당 4달러 이상으로 급등한 미국 내 휘발유 가격과 관련해 “6월 20일부터 9월 20일 사이 다시 갤런당 3달러에 휘발유를 파는 주유소를 볼 수 있을 거라고 낙관하고 있다”고 말했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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