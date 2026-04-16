“이란, 호르무즈 해협 오만 측 항로 개방 검토”…2차 협상 앞두고 줄다리기 계속

트럼프, 이란 해상 봉쇄 경고 방송 올리며 이란 압박

美 백악관 “이란과의 합의 전망 긍정적”

이란 수도 테헤란의 한 광장에 15일(현지시간) 호르무즈 해협을 이란이 영원히 통제한다는 내용의 대형 현수막이 걸려 있다. 연합뉴스

레빗 대변인은 “대면 회담 가능성에 대한 보도도 봤는데 그런 논의가 진행 중이지만 공식 발표가 있을 때까지 아무것도 확정된 것은 아니다”고 말했다.