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머스크 “이게 자체 개발한 AI칩… 삼성전자 땡큐”

입력:2026-04-16 05:34
수정:2026-04-16 06:08
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일론 머스크가 자체 인공지능(AI) 반도체 칩인 ‘AI5’ 설계를 마쳤다고 밝혔다.

일론 머스크. AFP연합

머스크는 15일(현지시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 “테슬라 AI 칩 디자인 팀이 AI5 ‘테이프 아웃’을 한 것을 축하한다”며 “AI6과 도조3, 그 외에 멋진 칩들이 개발 중”이라고 말했다.

‘테이프 아웃’은 반도체 위탁 생산을 위한 물리적인 설계를 마무리 짓고 제조 시설인 파운드리에 전달하는 것으로, 시제품 생산의 첫 단계에 해당한다.

AI5는 차세대 인공지능 칩으로, 테슬라의 완전자율주행(FSD·Full Self-Driving) 자동차와 휴머노이드 로봇 등에 쓰일 것으로 예상된다.

일론 머스크 X캡처

머스크는 “이 칩을 생산할 수 있도록 도와준 삼성전자와 TSMC(台積電·Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)에도 감사하다”고 덧붙였다.

머스크는 지난해 3분기 실적발표 후 콘퍼런스콜에서 테슬라의 차세대 반도체 칩 생산을 위한 삼성전자와의 계약에 관한 질문을 받고 “삼성전자와 TSMC 모두 AI5 작업을 할 것”이라고 밝혔다.

이 과정에서 TSMC 대신 대만의 또 다른 반도체 업체 TSC(Taiwan Semiconductor)를 태그했는데, 이는 실수로 보인다.

TSC도 공식 계정을 통해 “인간은 실수할 수 있다. 괜찮다”고 유쾌하게 받아쳤다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

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