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[속보] 종전 기대감… S&P500·나스닥 지수 사상 최고치

입력:2026-04-16 05:04
수정:2026-04-16 05:42
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미국과 이란의 2차 종전 협상이 임박했다는 기대감에 15일(미국 동부시간) 미 뉴욕증시는 기술주 중심으로 강세가 이어졌다.

로이터연합

다만 지수별로 움직임은 엇갈렸다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수와 나스닥종합지수는 중동 전쟁 여파가 언제 있었냐는 듯 사상 최고치를 경신했다. 반면 다우존스산업평균지수는 급반등에 피로감을 느꼈는지 약보합으로 쉬어갔다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 72.27포인트(0.15%) 내린 48,463.72에 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 55.57포인트(0.80%) 오른 7,022.95, 나스닥 종합지수는 376.93포인트(1.59%) 급등한 24,016.02에 장을 마쳤다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

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