팔레스타인 동아리 유인물 배포에 경찰 부른 연세대
연세대가 교정에서 중동 전쟁에 반대하고 팔레스타인과의 연대를 주장하는 인쇄물을 나눠 준 학생들을 신고해 경찰이 출동했다. 유인물을 배포한 동아리 측은 “학생의 민주적 토론과 정치적 표현의 자유를 보장해야 할 학교 당국이 왜 학생의 자치 활동을 탄압하느냐”고 반발했다.
15일 국민일보 취재를 종합하면 연세대는 이날 오후 12시40분쯤 서울 서대문구 신촌캠퍼스 내에서 학내 팔레스타인 연대 동아리 ‘얄라 연세’ 부원 2명이 유인물 수백장을 배포하자 이를 경찰에 신고했다. 해당 인쇄물에는 한국 정부가 이란과 레바논, 가자 지구 등지에서 벌어지고 있는 전쟁 행위에 대한 원조를 멈춰야 한다는 주장을 비롯해 이스라엘을 규탄하고 팔레스타인과 연대하는 내용이 담긴 것으로 파악됐다.
연세대 측은 이같은 배포 활동이 사전 허가 없이 이뤄졌다는 이유를 들어 신고한 것으로 알려졌다. 해당 동아리는 캠퍼스 내부로 출동한 경찰이 ‘학교 측의 퇴거 요구에 응하지 않으면 형사적 문제가 발생할 수 있다’는 취지로 말했다고 이후 SNS에서 주장했다. 다만 실제 형사 조치는 이뤄지지 않은 것으로 전해졌다.
동아리 측은 규탄 성명을 내고 반발했다. 인쇄물 제작·배포 등 학생 자치 활동 시에 총장이나 대학 기관으로부터 사전에 승인받도록 하는 학칙은 표현의 자유 침해라는 것이다. 이들은 “학내에서 공개적으로 정치적 주장을 펴고 이를 알리는 것은 엄연한 표현의 자유”라고 강조했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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