시사 전체기사 [속보] 이란 “美 해상봉쇄 계속되면 홍해 무역 봉쇄” 입력:2026-04-15 19:37 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 지난 1일 서울 영등포구 서민민생대책위원회에서 열린 이란 전쟁 관련 토론회에서 호르무즈 해협 지도가 화면에 표출되고 있다. 연합뉴스송경모 기자 ssong@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 강훈식 “원유 2억7000만 배럴, 나프타 210만톤 확보” 2 국힘 탈당 후보에 ‘파란 점퍼’ 내미는 與… 보수 강세 험지 공략 3 이 대통령 “서류 복사하는 직원까지…다주택자 다 빼야” 4 李대통령 “서류 복사 직원까지…다주택자 빼라” 5 신현송, 영국 국적 딸 한국인인 척 자필 ‘불법 전입신고’ 해당분야별 기사 더보기 1 고학력 여성에 밀려 일터에서 사라지는 2030 남성들 2 한달새 600%↑ 불기둥, ‘광통신’ 뭐길래? “AI시대 핵심” vs “테마주 조심” 3 영업이익 세계 1등 코앞인데… 아직 머나먼 ‘30만 전자’ 4 ‘아침엔 편의점, 점심은 거지맵, 저녁엔 마감할인’ 5 [단독] K배터리 3사, 美 ‘금지외국기관’ 확정 앞두고 공동 의견서 제출 해당분야별 기사 더보기 1 ‘한국인 모욕’ 소말리 참교육 당할까… 검, 징역 3년 구형 2 ‘소방관 순직’ 완도 냉동창고 화재 실화 혐의 중국인 구속 3 첫 법정 대면…尹, 김건희 바라보며 옅은 미소 4 “마취총 빗나가” 엿새만에 발견된 ‘늑구’ 다시 포위망 밖으로 5 ‘출소기념’ 투약도… 마약류 놔주고 41억 번 의사의 최후 해당분야별 기사 더보기 1 “멜로니, 너마저” 친구는 사라지고 적은 늘어나는 트럼프 2 [속보] “이란, 호르무즈 해상 운송 일시 중단 검토중” 3 ‘트럼프폰’ 새 디자인 공개… 성조기 새긴 황금폰 4 [속보] “트럼프, 이란과 ‘작은 합의’ 아닌 ‘포괄적 합의’ 원해” 5 “국제적 무질서 가속화… ‘더 위험한 세상’이 될 것” 해당분야별 기사 더보기 1 “BTS, 세계에 구애하다 K팝과 멀어져” 2 “17년 간절히 기다려… 왠지 보상받은 기분” 3 ‘그대들은…’ 지브리 영감님의 7년 기록 “은퇴 번복은 습관, 창작은 숙명” 4 하지원 “매 작품 에너지 다 쏟아”…연기 30년, 늘 ‘클라이맥스’ 5 “살아있으니 더 하라”는 말에 다시 연필 쥔 미야자키 해당분야별 기사 더보기 1 요시토모 150억 vs 백남준 6억6000만원… 이상한 미술시장 2 ‘李대통령 공개 지지’ 개그맨 서승만 정동극장 대표 임명 3 ‘피아노 듀오의 아이콘’ 라베크 자매, 18년 만의 내한 4 고불소 치약, 양치 중 소량 삼켜도 문제 없을까? 5 모두의 봄… 장애인의 날 맞아 14~30일 ‘열린 여행’ 캠페인 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “여기 ‘삼전닉스’ 셔틀 서요?”…반도체 호황에 술렁이는 ‘셔세권’ ‘출소기념’ 투약도… 마약류 놔주고 41억 번 의사의 최후 ‘고학력 여성에 밀려났다’…일터에서 사라지는 2030 남성들 ‘한국인 모욕’ 소말리 참교육 당할까… 검, 징역 3년 구형 ‘아침엔 편의점, 점심은 거지맵, 저녁엔 마감할인’ 소방관 순직 완도 창고 화재 실화 혐의 중국인 영장실질심사 트럼프 “이틀 안에 파키스탄에서 뭔가 일어날 수도” 2차 협상 강력 시사 [단독] K배터리 3사, 美 ‘금지외국기관’ 확정 앞두고 공동 의견서 제출 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요