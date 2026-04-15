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[속보] 이란 “美 해상봉쇄 계속되면 홍해 무역 봉쇄”

입력:2026-04-15 19:37
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지난 1일 서울 영등포구 서민민생대책위원회에서 열린 이란 전쟁 관련 토론회에서 호르무즈 해협 지도가 화면에 표출되고 있다. 연합뉴스

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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