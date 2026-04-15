트럼프 “전쟁 거의 끝”… 4월 내 협상 타결 시사
도널드 트럼프 미국 대통령이 복수의 외신 인터뷰에서 이달 말까지 이란과 종전 합의에 이를 가능성이 높다고 밝혔다.
영국 스카이뉴스는 15일(현지시간) 보도를 통해 전날 진행된 트럼프 대통령과의 전화 인터뷰 내용을 공개했다. 트럼프 대통령은 영국 국왕 찰스 3세의 미국 국빈 방문 이전에 이란과 협상이 타결될 수 있냐는 질문에 “매우 가능성 있는 일”이라며 “(이란) 그들은 꽤 심하게 얻어맞았다”고 답했다. 찰스 3세는 오는 27~30일 미국을 방문할 계획이다.
트럼프 대통령은 폭스 뉴스와의 인터뷰에서도 종전이 머지않았다고 장담했다. 그는 “(전쟁이) 거의 끝에 다다랐다고 본다”고 강조했다. 뉴욕 포스트에는 보다 구체적으로 향후 협상 일정에 대해 언급했다. 그는 “앞으로 이틀 안에 파키스탄에서 추가 협상이 진행될 수 있다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 스카이뉴스와의 인터뷰에서 영국 정부에 대한 불만도 표했다. 이란 공습이나 호르무즈 해협 봉쇄를 적극 거들지 않았다는 취지다. 그는 “도움을 요청했으나 그들(영국)은 돕지 않았다”고 말했다.
관세 합의를 거론하며 압박성 메시지도 내놨다. 트럼프 대통령은 “그들에게 좋은 무역 합의를 해줬다. 필요 이상으로 좋은 합의였다”며 “언제든 바뀔 수 있다”고 말했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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