“첫날 퇴사·1분 단위 수당 요구” 日신입사원 ‘퇴직대행’ 급증

교육 중 꾸중 듣고 점심시간에 의뢰

“돌아가기 싫어… ‘퇴사한다’ 전해달라”

20분 일찍 출근하고 잔업 수당 청구

“사무실 나왔어도 멍 때리면 못 받아”

AI 생성한 참고용 이미지

새 회계연도가 시작되면서 직장에는 꿈을 품은 풋풋한 신입사원들이 활약할 것 같지만 그렇지 않은 경우도 적지 않다고 한다”며

첫날인 4월 1일 4시간 교육만 받고 그만뒀다. 시미즈 변호사는 “

‘파워하라(직장 내 괴롭힘)’다. 이렇게 엄격하면 못 버틴다”며 바로 포기했다고 시미즈 변호사는 전했다.

지도가 다소 지나쳤을 수는 있지만 파워하라라고 보기는 어렵지 않겠느냐”고 말했다.

시미즈 변호사에게 전화를 건 시간은 점심시간 무렵인 오전 11시30분이었다. 그는 “

이대로 회사에 돌아가고 싶지 않다”며 “13시에 교육이 재개되니 그 시간에 맞춰 퇴사 의사를 전해달라”고 요청했다.

시미즈 변호사는 오후 1시 회사 총무부에 전화로

퇴직 의사를 전한 뒤 팩스로 서류를 보냈다.

잔업수당은 지급하지 않는다”는 말을 듣고 퇴사를 결심했다.

아침은 아마 상사가 ‘좀 일찍 나오라’고 했던 것 같다”며 “

하지만 일찍 출근했다고 해도 당연히 멍하니 있었다면 근무로 인정되진 않는다”고 말했다.

아침부터 적극적으로 일했느냐”고 묻자 의뢰인은 “아니다”라고 답했다고 한다. 이 경우 잔업으로 인정하기 어렵다고 시미즈 변호사는 설명했다.

일을 시작한 지 얼마 안 됐는데 어떻게 알았느냐”고 물으니 “AI(인공지능)에 물어봤다”는 답변이 돌아왔다.

시미즈 변호사는 “법적으로는 1분 단위 청구가 가능하지만 이번 경우는 교육 중이고 실제로 잔업으로 볼 수 있는지 애매한 사안”이라고 데일리신초에 설명했다.

의뢰인에게는 “아직 급여 마감일도 오지 않았는데 그 이야기를 하기엔 이르지 않느냐”고 말했다고 한다.

사무소는 라인(LINE)으로도 상담을 받는데 한눈에 AI가 쓴 글이라는 걸 알 수 있는 경우가 많다”고 전했다.

명확한 근거 없이 ‘부당하니 위자료를 청구할 수 있다’ ‘성공보수를 지급할 테니 변호사 측에도 이익이 된다’는 식이다.

시미즈 변호사는 “법적으로 설명해도 다시 AI로 만든 문장으로 반박해 온다”며 “정말 대응하기 어렵다”고 말했다.