[속보] 더불어민주당 충남지사 후보에 박수현
박수현 더불어민주당 의원이 오는 6월 지방선거에서 여당의 충남지사 후보로 뛰게 됐다.
민주당 중앙당 선거관리위원장인 소병훈 의원은 15일 여의도 당사에서 브리핑을 열고 박 의원이 충남지사 후보로 최종 확정됐다고 발표했다. 결선 상대인 양승조 전 지사는 고배를 마셨다.
박 의원은 당초 양 전 지사, 나소열 전 서천군수와 지난 4~6일 경선을 벌였다. 당시 과반 득표자가 나오지 않은 탓에 박 의원과 양 전 지사가 일대일 결선을 치렀고, 최종적으로 박 의원이 웃었다.
박 의원은 결선 투표 결과가 공개되기 2시간가량 전인 이날 오후 4시쯤 페이스북을 통해 ‘원 팀’ 정신을 강조했다. 그는 “경쟁은 끝났다”며 “우리는 함께 6월 3일 또 다시 승리할 것”이라고 말했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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