손흥민, 해발 2100m서 월드컵 리허설…LAFC는 북중미컵 4강

손흥민이 15일 멕시코 푸에블라 에스타디오 쿠아우테목에서 열린 크루즈 아술과의 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 2차전 원정 경기에서 드리블 질주를 하고 있다. AFP연합뉴스

2026 북중미월드컵을 두 달여 앞두고 멕시코 고지대 변수를 미리 경험했다.

이번 월드컵 조별리그 1

2차전을 해발 1570m의 멕시코 과달라하라에서 치르는 만큼 고지대 적응이 중요한 과제다. 고지대 특성상 산소가 희박해 체력 소모가 크고, 공기 저항이 줄어 볼 컨트롤이 까다롭다.

1차전에서 압승을 거둔 LAFC는 이날

상대는 슈팅 31개(유효슈팅 10개)를 몰아쳤고, LAFC는 요리스의 선방으로 가까스로 버텨 냈다.