손흥민, 해발 2100m서 월드컵 리허설…LAFC는 북중미컵 4강
손흥민이 2026 북중미월드컵을 두 달여 앞두고 멕시코 고지대 변수를 미리 경험했다.
LAFC의 손흥민은 15일(한국시간) 멕시코 푸에블라 콰우테모크 경기장에서 열린 크루즈 아술과의 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 2차전 원정 경기에 선발 출전해 풀타임을 뛰었다. 경기는 1대 1 무승부로 끝났지만 LAFC가 1·2차전 합계 점수 4대 1로 앞서며 3년 만에 준결승 진출에 성공했다.
이날 경기가 열린 푸에블라는 한라산(1947m)보다도 높은 해발 약 2100m 고지대다. 한국 축구대표팀 주장 손흥민으로선 멕시코 고지대를 미리 경험할 기회였다. 이번 월드컵 조별리그 1·2차전을 해발 1570m의 멕시코 과달라하라에서 치르는 만큼 고지대 적응이 중요한 과제다. 고지대 특성상 산소가 희박해 체력 소모가 크고, 공기 저항이 줄어 볼 컨트롤이 까다롭다.
하루 전 멕시코에 입성해 경기에 나선 손흥민의 몸은 가볍지 않았다. 이번 원정을 대비해 직전 리그 경기에 결장하며 휴식을 취했지만 역부족이었다. 역습 상황에서 특유의 폭발적인 스피드가 나오지 못했다. 위고 요리스의 골킥이 평소보다 멀리 나가자 당황하는 모습도 보였다.
1차전에서 압승을 거둔 LAFC는 이날 한껏 웅크려 수비에 치중했다. 대량 득점이 필요한 상대는 슈팅 31개(유효슈팅 10개)를 몰아쳤고, LAFC는 요리스의 선방으로 가까스로 버텨 냈다. 손흥민은 경기 막판 번뜩였다. 후반 추가시간 5분 하프라인 아래서부터 드리블 질주를 이어가 왼쪽으로 내준 패스가 페널티킥 동점골의 기점이 됐다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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