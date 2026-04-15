역대급 볼넷 남발 시즌 조짐…“‘제구 혁명’ 필요한 때”
한화 이글스와 삼성 라이온즈의 2026 KBO리그 첫 맞대결이 펼쳐진 14일 대전 한화생명볼파크. 9회초 한화 김서현이 던진 5구째 직구가 스트라이크존을 크게 벗어나자 관중석에선 탄식이 터져 나왔다. 이날 경기에서 나온 한화의 18번째 사사구로, 리그 역사상 단일 경기 최다 신기록이었다. 1990년 5월 5일 LG 트윈스가 롯데 자이언츠를 상대로 작성했던 17개 기록을 36년 만에 경신했다.
삼성도 사사구 7개를 내주며 이날 대전에서만 총 25개의 사사구가 쏟아졌다. 5점 차 리드를 지키지 못한 한화는 물론, 적시타 없이 승리를 챙긴 삼성 역시 개운치 않은 뒷맛을 남겼다. 박빙 승부로 포장된 졸전을 지켜보던 일부 팬들은 승부가 결정되지 않았음에도 일찌감치 자리를 떴다.
‘볼넷 쇼’는 이날만의 문제가 아니다. 아직 초반이지만 올 시즌은 볼넷이 급증하는 추세가 뚜렷하다. 한국야구위원회(KBO)에 따르면 올 시즌 볼넷은 14일까지 70경기에서 633개가 나오며 경기당 평균 약 9개를 기록했다. 10개 구단 체제가 자리 잡은 2015년 이후 가장 높은 수치로, 지난해(7.3개) 대비 2개 가까이 늘었다.
리그 수준과 흥행 모두에 부정적인 신호다. 올해 초 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 성과 뒤에 투수력 약화라는 문제점이 드러났던 가운데 리그에서도 마운드 난조가 이어지고 있다. 볼넷은 경기 시간 증가로도 직결된다. KBO가 수년간 경기 시간 단축을 위해 노력해 왔지만 이번 시즌 정규 이닝 평균 경기 시간은 지난해(3시간2분)보다 6분 늘었다.
전문가들은 볼넷 증가의 배경으로 제도적 원인을 지목했다. 조성환 KBSN 해설위원은 “자동 투구판정시스템(ABS) 3년 차를 맞이해 타자 친화적 환경이 강세를 보이고 있다”며 “투수들이 이를 의식해 스트라이크존 모서리를 지나치게 공략하다 보니 공이 존을 벗어나는 경우가 많아졌다”고 분석했다. 여기에 이번 시즌 피치클록이 2초 단축된 점이 일부 영향을 미쳤다는 견해도 있다.
하지만 투수들의 역량 저하가 본질적인 문제라는 의견이 지배적이다. 허도환 MBC 스포츠플러스 해설위원은 “피치클록이 줄었다고 해도 국제 기준보다 여전히 여유가 있는 만큼 변명거리가 될 수 없다”고 선을 그었다.
허 위원은 “‘구속 혁명’ 기조 속에 성장한 젊은 투수들의 제구가 특히 흔들리고 있다”며 “빅리거 출신 류현진을 비롯해 국제 대회에서 호투한 선배들은 구속뿐 아니라 제구를 바탕으로 커맨드, 구위로 승부했다”고 강조했다. 이어 “아마추어 현장에선 시속 150㎞가 프로행 등용문처럼 여겨지는데, 가운데를 보고 던져도 볼이 되는 상황에선 무용지물”이라고 덧붙였다.
결국 ‘제구 혁명’을 중심으로 투수 육성 시스템 전반의 재정립이 필요하다는 목소리가 나온다. 조 위원은 “지도자들이 2년 이상의 장기 연수를 통해 선진 야구를 체계적으로 익힌 뒤 현장에서 제구를 우선으로 한 훈련을 정착시켜야 한다”고 강조했다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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