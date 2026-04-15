역대급 볼넷 남발 시즌 조짐…“‘제구 혁명’ 필요한 때”

한화 이글스 김서현이 14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2026 KBO리그 삼성 라이온즈전에서 경기 도중 김태연과 대화하고 있다. 김서현은 이날 1이닝 동안 사4구 7개를 내줬다. 한화 제공

구속뿐 아니라 제구를 바탕으로 커맨드, 구위로 승부했다”고 강조했다. 이어 “아마추어 현장에선 시속 150㎞가 프로행 등용문처럼 여겨지는데, 가운데를 보고 던져도 볼이 되는 상황에선 무용지물”이라고 덧붙였다.

결국 ‘제구 혁명’을 중심으로 투수 육성 시스템 전반의 재정립

이 필요하다는 목소리가 나온다. 조 위원은 “지도자들이 2년 이상의 장기 연수를 통해 선진 야구를 체계적으로 익힌 뒤 현장에서 제구를 우선으로 한 훈련을 정착시켜야 한다”고 강조했다.