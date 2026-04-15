코드프레소, ‘GITEX AI 아시아’ 위너 수상
이동훈 대표, “디지털 역량 강화 표준 제시하겠다”
코드프레소, 200여개 지원팀 중 최종 3개 본상 수상
한국관, NIPA 주도 국내 10개 AI 기업 참가
코드프레소, ‘GITEX AI 아시아’ 위너 수상… 한국 스타트업 최초 쾌거
코드프레소(대표 이동훈)가 아시아 최대 기술 행사 중 하나인 ‘GITEX AI 아시아 2026’에서 한국 스타트업 최초로 슈퍼노바 챌린지 본상인 ‘위너(Winner)’를 수상했다.
이번 행사는 지난 9일부터 10일까지 싱가포르 마리나베이샌즈에서 열렸다. 코드프레소는 AI 역량 측정 기반 AX(인공지능 전환) 사업 모델을 선보여 상금 1만달러를 받았다.
GITEX AI 아시아는 110여개국 대표단과 2만3000명 이상의 바이어, 750여개 기업과 스타트업, 250여명 투자자가 참여하는 대형 행사다. 다양한 전시와 함께 스타트업 피칭 대회인 ‘슈퍼노바 챌린지’가 핵심 프로그램으로 진행됐다.
이번 챌린지에는 200여개 기업이 지원했다. 이 가운데 20개 팀이 준결선에 올랐고 최종 결선에는 10개 팀이 진출했다. 본상은 단 3개 기업에만 주어졌다. 코드프레소는 싱가포르 일본 기업과 함께 최종 수상 기업에 이름을 올렸다.
행사장 내 한국관에는 정보통신산업진흥원(NIPA) 주도로 코드프레소를 비롯해 유니버스에이아이 한국딥러닝 등 국내 기업 10곳이 참가했다. 코드프레소는 AI 역량 측정을 중심으로 한 AX 사업 모델로 현지 투자자와 기업들의 관심을 모았다.
이동훈 대표는 “글로벌 시장에서 경쟁력 있는 AI 스타트업으로 성장해 디지털 역량 강화 분야의 표준을 제시하겠다”며 “제조업 등 한국이 강점을 가진 산업에서 성공 사례를 확대하고 글로벌 인재 양성에도 기여하겠다”고 말했다.
서영희 기자 finalcut02@kmib.co.kr
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