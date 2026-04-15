대통령 직속 AI 전략위, 전북대 ‘피지컬 AI’ 점검

국가 AI 행동계획 일환 현장 점검

제조 AX 확산 전략 논의…산학연 협력 구축

15일 대통령직속 국가인공지능전략위원회가 전북대학교를 찾아 피지컬 AI 기반 제조혁신 현장을 점검했다. 전북대 제공

전북대학교는 국가인공지능전략위원회가 15일 교내 ‘피지컬 AI 제조 기술실증랩’을 방문해 제조 AX 확산 전략을 논의했다고 밝혔다.