백영현 포천시장 “고유가 위기 극복…민생 안정 추경 편성”
원포인트 추경 209억 긴급 편성
취약계층 보호·소상공인 지원 집중
정부 지원 한계 보완 맞춤형 대책
경기 포천시가 고유가·고물가로 인한 민생경제 위기 대응을 위해 209억원 규모의 ‘포천형 민생 안정 추가경정예산’을 긴급 편성하고 취약계층 보호와 지역경제 회복 지원에 나선다.
백영현 포천시장은 15일 시청 브리핑룸에서 ‘고유가 피해지원금 추경 관련 긴급 브리핑’을 열고 “시민의 삶을 지키는 든든한 버팀목이 되겠다”며 “재정의 숫자보다 중요한 것은 시민의 웃음이고, 행정의 효율보다 시급한 것은 민생의 안정”이라고 강조했다.
이번 추경은 총 209억원 규모로 국비 138억원과 시비 71억원으로 마련됐으며, 시비는 증액된 보통교부세를 활용해 추가적인 재정 부담 없이 편성됐다.
포천시는 수도권임에도 불구하고 넓은 면적과 부족한 대중교통, 낮은 도시가스 보급률 등으로 인해 유류비 부담이 큰 지역 특성을 고려해 정부 지원을 보완하는 자체 대책을 마련했다.
백 시장은 “자차 없이는 이동이 어려운 지역 여건상 기름값 한 푼이 가계에 큰 부담이 된다”며 “정부의 일률적인 지원만으로는 시민들이 겪는 고통을 덜어드리기에 부족하다”고 설명했다.
예산은 취약계층 보호와 지역경제 활성화에 집중 투입된다. 복지 분야에서는 지역아동센터 지원을 통해 돌봄 공백을 막고, 노인·장애인 대상 사회복지시설 지원을 확대한다. 또한 장애인 취약계층을 위한 별도의 고유가 피해지원금도 편성해 생활 안정을 지원한다.
경제 분야에서는 중소기업과 소상공인 지원을 강화한다. 중소기업의 금융 부담 완화를 위해 이자 차액 보전금을 확대하고, 포천사랑상품권 예산을 추가 투입해 인센티브와 캐시백 규모를 늘림으로써 지역 내 소비를 촉진할 계획이다.
백 시장은 “예산을 금고에 쌓아두기보다 지금 당장 벼랑 끝에 내몰린 시민들의 손을 잡는 데 쓰는 것이 더 중요하다”며 “시민의 고통을 외면하는 재정은 존재 가치가 없다”고 말했다.
시는 이번 ‘원포인트 추경’을 통해 고유가로 인한 피해를 최소화하고 복지의 연속성을 유지하는 한편, 지역경제 기반을 지켜내겠다는 방침이다.
백 시장은 “이번 대책이 위기를 단번에 해결할 수는 없지만 시민의 고통을 외면하지 않겠다는 약속”이라며 “모든 행정 역량을 집중해 신속히 지원하겠다”고 밝혔다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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