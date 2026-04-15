엠마 왓슨도 즐기는 피클볼 경기장, 광나루에 생겼다
서울시가 강동구 광나루한강공원 공공 피클볼장(14면) 운영을 16일 시작한다.
피클볼은 테니스, 배드민턴, 탁구를 결합한 라켓스포츠다. 가벼운 라켓과 구멍 뚫린 플라스틱 공을 이용해 경기한다. 큰 비용이 들지 않아 대중적인 잠재력이 큰 스포츠라고 평가받는다. 미국 가수 테일러 스위프트, 영국 배우 엠마 왓슨 등 월드 스타들이 즐기는 등 세계적인 인기를 끌며 국내에서도 주목받고 있다.
시가 공공 피클볼장을 조성한 이유는 점차 늘어나는 수요에 비해 피클볼장이 부족하기 때문이다. 그동안 시내 공공 피클볼장은 강동구 배수지(4면)와 서울숲(4면) 8면에 불과했다. 1면에서 최대 4명이 경기할 수 있는 점을 고려하면 동시에 32명만 공공시설에서 피클볼을 할 수 있었던 것이다.
오세훈 서울시장은 피클볼 전도사로 나서겠다고 밝힌 바 있다. 오 시장은 지난달 29일 광나루한강공원 피클볼장 개장식에서 피클볼을 즐긴 뒤 “짧은 시간 동안 운동량을 확보하는 데 큰 도움이 된다”며 “남녀노소 누구나 즐길 수 있는 가성비 좋은 운동”이라고 말했다.
시는 개장식 뒤 정식 운영을 앞두고 운영자 선정과 시설 점검을 마무리했다. 시민들의 편의를 고려한 그늘막과 벤치, 식수대, 안전 펜스 등도 설치했다. 이용은 서울시 공공서비스 예약 홈페이지를 통해 선착순으로 할 수 있다. 요금은 1시간 기준으로 평일 4000원, 주말 5200원이다.
박진영 시 미래한강본부장은 15일 “앞으로도 시민들이 건강하고 활기찬 여가를 보낼 수 있도록 다양한 생활체육 인프라를 확충해 나가겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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