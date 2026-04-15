“이란, 중동 미군기지 공습 때 中위성 활용”…중국은 부인
이란이 중동 내 미군기지를 폭격하기 위해 중국 위성을 활용했다는 보도가 나왔다. 중국이 이란에 방공미사일 지원을 준비 중이라는 보도에 이어 이란과 중국의 군사적 밀착에 대한 의혹이 커지고 있다.
영국 파이낸셜타임스(FT)는 14일(현지시간) 이란 혁명수비대 항공우주군이 2024년 9월 중국 업체와 계약한 고해상도 감시위성 TEE-01B를 통해 중동 지역 미군 기지를 정밀 타격하고 피해 실태까지 확인했다고 보도했다. FT는 위성의 시간별 좌표설정 목록, 촬영한 사진, 궤도 분석 결과를 자체적으로 종합해 이 같은 정황을 파악했다고 전했다.
문제의 위성은 지난달 13·14·15일 사우디아라비아의 프린스 술탄 미 공군기지를 촬영했다. 이곳에선 지난달 14일 이란의 공습으로 미 공군 급유기 5대가 손상을 입었다. 이 위성은 요르단, 바레인, 이라크, 쿠웨이트, 지부티 등지의 미군 자산, 아랍에미리트(UAE)의 민간 기반시설도 감시했다.
바이두 백과사전에 따르면 TEE-01B는 중국의 베이징무메이싱쿵(北京沐美星空·Earth Eye)과 싱허동리항톈(星河动力航天)이 공동제작해 2024년 6월 6일 발사한 상업용 원격탐사위성이다. TEE-01B는 0.5ｍ 해상도를 갖춰 지상의 가로 50㎝, 세로 50㎝ 크기의 물체를 한 점으로 표현할 수 있어 항공기, 차량, 시설 등의 변화를 정확히 식별할 수 있다. 이란의 기존 위성 누르-3의 해상도는 가로·세로 각각 5ｍ에 불과하다.
이슬람혁명수비대는 위성시스템 이용 대가로 2억5000만 위안(약 541억원)을 지불했으며 여기에는 아시아, 남미 등에 있는 중국 위성통제 서비스 업체 항톈위싱(航天馭星·Emposat)의 민간 지상 관제소 이용 권한도 포함된 것으로 전해졌다.
프랑스 시상스포 대학의 이란 전문가인 니콜 그라주스키는 “이란 혁명수비대가 운영한 것을 보면 민간이 아닌 군사 목적의 위성인 게 명백하다”며 “이란은 표적을 미리 확인하고 타격 성공 여부를 점검하기 위해 외국의 지원이 필요했다”고 설명했다.
미국 중앙정보국(CIA)의 전직 분석관인 짐 램슨은 이번 계약에 대해 “우주·항공 자산의 분산 전략”이라며 “이란 내 통제소는 수천㎞ 밖에서도 쉽게 미사일로 공격 받지만, 제3국에 있는 중국의 지상 관제소는 그렇지 않다”고 설명했다. 이어 “이란은 중동 내 미군기지 주변에 정보를 수집하는 인력을 두고 있는데 사람으로 얻은 정보와 위성 정보가 결합할 때 강력한 도구가 된다”고 덧붙였다.
무메이싱쿵은 자사 웹사이트에 일대일로(현대판 실크로드)의 일환으로 위성 하나를 특정국에 넘겼다고 밝혔다. 이란은 2021년부터 일대일로에 참여했다.
중국 정부는 허위라고 주장했다. 주미 중국대사관은 “중국을 겨냥해 억측과 암시가 담긴 허위정보를 퍼뜨리는 데 단호히 반대한다”고 FT에 밝혔다.
미국 CNN과 뉴욕타임스는 최근 미국 정부 소식통을 인용해 중국이 이란에 신형 방공미사일을 지원하려는 움직임을 보인다는 정보를 미 정보당국이 입수했다고 보도했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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