‘가짜뉴스’ 동영상 6개로 3천만원 수익…전한길 내일 구속 심사
한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)씨가 이재명 대통령과 이준석 개혁신당 대표와 관련한 가짜뉴스 영상으로 약 3000만원의 수익을 거둔 것으로 전해졌다.
15일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역범죄수사대는 최근 전씨 유튜브 후원계좌 추적을 통해 전씨가 이 대통령과 이 대표와 관련한 영상 6개로 약 3260만원의 수익을 올린 걸 파악한 것으로 알려졌다.
전씨는 자신의 유튜브 채널에서 ‘이재명 대통령이 160조원 규모의 비자금과 군사기밀을 중국에 넘겼다’는 한 남성의 주장을 내보내고, ‘이 대통령에게 혼외자가 있다’고 주장하기도 했다.
또한 지난달 27일 이 대표에 대해서는 ‘미국 하버드대에서 경제학을 복수전공한 것은 거짓’이라고 주장했다. 경찰은 전씨에 대한 고소·고발을 접수해 조사를 이어오다 지난 10일 구속영장을 신청했다.
경찰은 전씨를 상대로 총 3차례 소환 조사를 한 뒤 정보통신망법상 명예훼손 및 전기통신기본법 위반 혐의로 전씨에 대한 구속영장을 신청했다.
검찰 역시 전날 전씨에 대한 구속영장을 청구했다. 서울중앙지검 인권보호부(부장검사 이시전)는 14일 전씨에 대해 정보통신망법상 명예훼손 및 전기통신기본법 위반 혐의로 법원에 구속영장을 청구했다고 밝혔다.
전씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 16일 오전 10시30분 서울중앙지법에서 열린다. 전씨는 “법 없이도 살아온 사람을 구속하겠다는 건 정치적 보복”이라고 반발하고 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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