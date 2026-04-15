“여기 ‘삼전닉스’ 셔틀 서요?”…반도체 호황에 술렁이는 ‘셔세권’

삼성전자, SK하이닉스 셔틀버스 정차하는 ‘셔세권’

억대 성과급 예고에 부동산 시장도 주목

경기도 이천 SK하이닉스 본사 전경. 연합뉴스

‘하이닉스 셔틀버스’에 대한 관심도 역시 올해 부쩍 올랐다. 이달 들어 64를 찍으면서 2022년 초 이후 4년 2개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 구글 트렌드는 분석 대상 기간을 통틀어 검색량이 가장 많았던 시점의 관심도를 100으로 상정한다.

반도체 ‘셔세권’ 담론 때문이다. 셔틀버스와 세력권을 합친 신조어인 셔세권은 통근용 셔틀버스 정차지 인근을 뜻한다. 서울 남부, 경기도 용인 수지 등이 대표적 셔세권 밀집 지역이다.