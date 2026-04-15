‘붉은사막’, 500만 장 넘게 팔렸다
펄어비스의 신작 ‘붉은사막’의 글로벌 누적 판매량이 500만 장을 넘어섰다.
펄어비스는 15일 붉은사막 공식 SNS 채널을 통해 게임이 전 세계에서 500만 장 넘게 판매됐다고 밝혔다.
이는 게임 출시 26일 만으로 한국 콘솔 게임 역사상 가장 빠르게 달성한 기록이다. 지난해 글로벌 게임 시상식 더 게임 어워드(TGA)에서 ‘게임 오브 더 이어(GOTY)’를 수상한 ‘클레르 옵스퀴르: 33 원정대’는 500만 장 판매 달성까지 약 5개월이 걸렸다.
붉은사막은 영상 콘텐츠로도 큰 인기를 끌고 있다. 펄어비스가 인용한 글로벌 스트리밍 데이터 분석 플랫폼 콘텐츠플럭스에 따르면, 붉은사막은 출시 당일인 3월20일부터 4월14일까지 총 5700개 이상의 트위치 채널에서 스트리밍이 진행됐다. 유튜브에는 10만 8000개의 영상이 포스팅됐다.
유튜브 영상 생성 수는 미국이 23.3%로 가장 높았고 브라질(9.5%), 한국(5.1%), 인도(4.6%), 영국(4.4%)순이었다. 조회수 기준으로는 미국이 46.3% 1위였으며 한국(17.9%), 영국(8.7%), 브라질(6%), 프랑스(4.5%) 순으로 이어졌다.
한편 펄어비스는 유저 피드백을 반영해 ▲게임플레이 경험을 제공할 신규 콘텐츠 ▲글로벌 이용자의 피드백을 반영한 편의성 및 게임플레이 개선에 나서겠다고 지난 10일 밝혔다. 이들은 6월까지 순차적으로 업데이트를 진행할 예정이다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
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