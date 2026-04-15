‘붉은사막’, 500만 장 넘게 팔렸다

펄어비스 제공

이는 게임 출시 26일 만으로 한국 콘솔 게임 역사상 가장 빠르게 달성한 기록이다. 지난해 글로벌 게임 시상식 더 게임 어워드(TGA)에서 ‘게임 오브 더 이어(GOTY)’를 수상한 ‘클레르 옵스퀴르: 33 원정대’는 500만 장 판매 달성까지 약 5개월이 걸렸다.