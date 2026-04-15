11번가, ‘징둥닷컴’에 전문관 신설…중국 역직구 시장 공략

지난 14일 서울 중구 연세 세브란스 빌딩에서 진행된 ‘글로벌 비즈니스 사업설명회’에서 신현호 11번가 전략그룹장이 ‘징둥닷컴’과 함께하는 중국 역직구 사업 구조와 지원 정책에 대해 설명하고 있다. 11번가 제공

11번가는 오는 6월 중순 징둥닷컴의 해외 전자상거래 플랫폼 ‘징둥월드와이드’에 ‘11번가 전문관’을 열고 상품 판매를 시작한다고 15일 밝혔다.

상품 등록 절차도 간소화했다. 판매자가 담당 상품기획자(MD)와 합의한 공급가액과 판매가격 범위에 맞춰 판매자 전용 사이트 ‘11번가 셀러오피스’에 상품을 등록하면 징둥월드와이드 내 11번가 전문관에 자동 노출된다. 11번가 전문관은 아마존, 월마트, 라쿠텐 등 글로벌 사업자들과 함께 메인 화면에 배치될 예정이다.