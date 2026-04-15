11번가, ‘징둥닷컴’에 전문관 신설…중국 역직구 시장 공략
11번가가 중국 대표 이커머스 기업 ‘징둥닷컴’과 함께 중국 역직구 사업을 본격화한다. 판매자가 배송, 마케팅 등 초기 부담 없이 중국 시장에 진출할 수 있도록 다양한 지원 방안을 마련했다.
11번가는 오는 6월 중순 징둥닷컴의 해외 전자상거래 플랫폼 ‘징둥월드와이드’에 ‘11번가 전문관’을 열고 상품 판매를 시작한다고 15일 밝혔다.
주문이 발생하면 판매자는 해당 상품을 11번가 물류센터에 입고하면 된다. 11번가는 제품 매입 후 해상운송, 통관, 중국내 배송, 고객응대, 마케팅, 세금 처리 등 모든 과정을 전담한다. 별도 비용 없이 서비스를 제공해 판매자의 물류비와 수수료 부담도 낮췄다.
상품 등록 절차도 간소화했다. 판매자가 담당 상품기획자(MD)와 합의한 공급가액과 판매가격 범위에 맞춰 판매자 전용 사이트 ‘11번가 셀러오피스’에 상품을 등록하면 징둥월드와이드 내 11번가 전문관에 자동 노출된다. 11번가 전문관은 아마존, 월마트, 라쿠텐 등 글로벌 사업자들과 함께 메인 화면에 배치될 예정이다.
또 중국 자회사 ‘연길11번가’를 통해 소비자 분석, 광고·프로모션 기획 등을 지원해 트래픽과 매출 확대를 돕는다. 6월 중순 서비스 론칭 직후 징둥닷컴의 대규모 행사 ‘618 프로모션’에 참여하고, 11월엔 ‘광군제’ 등 주요 행사에도 참여할 계획이다.
신현호 11번가 전략그룹장은 “중국 이커머스 매출액 기준 업계 1위의 ‘징둥닷컴’과의 긴밀한 협력을 통해 판매자의 운영 부담을 최소화한 역직구 서비스를 제공함으로써 중국 시장 진출의 문턱을 낮출 것”이라며 “단순히 입점 지원에 머무는 것이 아닌 글로벌 시장에서의 성장을 지원하는 든든한 파트너가 되겠다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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