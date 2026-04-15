우리은행 새 사령탑에 전주원, 위성우 시대 14년 마침표
여자프로농구 WKBL에서 ‘왕조’를 구축했던 아산 우리은행이 14년 만에 사령탑 교체를 단행했다. 우리은행의 황금기를 이끈 전주원 수석코치가 감독으로 승격해 팀 지휘봉을 잡는다. 올 시즌을 끝으로 계약이 만료된 위성우 감독은 총감독으로 물러났다.
우리은행은 15일 전주원 감독을 신임 사령탑으로 선임했다고 발표했다. 전 감독의 계약 기간은 2029년 5월까지 3년이다. 구단은 “전 감독은 팀 시스템에 대한 이해와 선수단 장악력, 코칭 경험을 두루 갖춘 지도자”라며 “내부 승격을 통해 조직의 안정성을 유지하는 동시에 새로운 변화를 이끌 적임자로 판단했다”고 선임 배경을 밝혔다.
전 감독은 현역 시절 한국 여자농구를 대표하는 포인트가드로 활약했다. 한 차례 은퇴를 선언했다가 코트에 복귀해 2011년까지 21년 동안 선수 생활을 하며 총 10차례 어시스트왕에 올랐다. 인천 신한은행 코치로 지도자의 길에 접어든 그는 2012년부터 위 감독과 우리은행에서 호흡을 맞추며 전성기를 열었다. 두 지도자는 지난 14년간 우리은행의 통합 6연패, 정규리그 우승 10회, 챔피언결정전 우승 8회, 14시즌 연속 플레이오프 진출 등의 화려한 업적을 함께 쌓았다.
전 감독은 “훌륭한 팀을 이끌 기회를 주셔서 감사드린다. 그동안 함께해온 선수들과의 신뢰를 바탕으로 팀이 다시 최고의 자리에 오를 수 있도록 책임감을 가지고 준비하겠다”는 소감을 밝혔다. 다음 시즌 WKBL에선 전 감독과 박정은 부산 BNK 감독, 최윤아 신한은행 감독 등 3명의 여성 사령탑이 활동하게 됐다.
WKBL 대표 명장이자 역대 최장수 사령탑이었던 위 감독은 구단의 만류에도 불구하고 본인 의지에 따라 자리를 내려놨다. 우리은행 총감독을 맡게 된 그는 일종의 고문 역할을 하며 코칭스태프 육성, 선수단 경기력 강화 등 후방에서 팀 운영에 힘을 보탤 예정이다.
위 감독은 우리은행 사령탑을 지낸 기간 정규리그 통산 340승 112패의 압도적 성적을 남겼다. 2016-2017시즌 리그 역대 최고 승률(94.3%·33승 2패), 플레이오프 통산 최다 36승(19패) 등 기록을 세우고 10번의 지도자상을 받았다.
우리은행은 올 시즌 주축 선수들이 줄부상을 당하는 악재를 이겨내고 정규리그 4위로 플레이오프에 턱걸이했다. 그러나 우승 후보 청주 KB와의 플레이오프에서 3전 전패를 당하며 봄 농구를 마쳤다. 우리은행은 사령탑 교체를 계기로 본격적인 세대교체 작업에 착수할 전망이다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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