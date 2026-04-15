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남궁형 제물포구청장 예비후보, 이동균·전용철과 ‘원팀’ 선언

입력:2026-04-15 16:47
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더불어민주당 남궁형 인천 제물포구청장 예비후보가 이동균 예비후보, 전용철 전 예비후보와 원팀을 구축하고 있다. 후보 측 제공

더불어민주당 남궁형 인천 제물포구청장 예비후보가 공천 경쟁자였던 이동균 예비후보와 전용철 전 예비후보로부터 지지를 이끌어내며 원팀을 선언했다.

남궁 예비후보는 15일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “이 예비후보, 전 전 예비후보와 하나로 뭉쳤다”며 “제물포의 미래를 위해 세 사람이 마음과 철학을 더불어 모았다”고 밝혔다.

이어 “세 사람의 공통점은 분명하다. 제물포의 미래를 누구보다 깊이 고민해 온 사람들”이라며 “세 사람은 오늘 뜻을 모아 초대 제물포 정부를 더불어민주당의 가치와 철학으로 세우기 위해 하나의 원팀으로 뭉치기로 했다”고 강조했다.

이 예비후보는 지난 12일 나온 민주당 제물포구청장 후보 경선에서 결선에 오르지 못했다. 전 전 예비후보는 경선을 앞두고 예비후보직에서 사퇴했다.

이 예비후보와 전 전 예비후보의 지지를 받은 남궁 예비후보는 오는 17∼19일 민주당 제물포구청장 후보를 두고 허인환 예비후보와 결선을 치른다. 앞서 남궁 예비후보는 4년 전 경선 과정에서 허 예비후보를 누르고 민주당 동구청장 후보로 뽑히기도 했다.

남궁 예비후보는 “용접공의 마음으로 동구와 중구를 잇고 사람과 사람의 마음을 잇고 어르신과 청년 세대를 잇겠다”며 “제물포의 미래를 위해 내려주신 (이 예비후보와 전 전 예비후보의) 그 용단과 마음을 깊이 새기겠다”고 말했다.

그러면서 “이제 변화 없는 원도심의 시간을 끝내고 젊고 유능한 실력으로 전국에서 가장 모범적인 제물포시대를 열겠다”며 “이동균의 꿈, 전용철의 꿈, 남궁형의 꿈을 그리고 우리 제물포 구민의 꿈을 모아내 고향 제물포를 반드시 바꾸겠다”고 덧붙였다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

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김민 기자
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