“과자 추천도 AI로”… 롯데웰푸드, 챗GPT 앱 출시
롯데웰푸드가 국내 종합식품기업 가운데 최초로 오픈AI의 챗GPT에 전용 앱을 출시했다.
롯데웰푸드는 자사몰 서비스를 챗GPT 내 앱 형태로 선보였다고 15일 밝혔다. 이에 따라 이용자는 별도의 쇼핑몰 접속 없이 챗GPT 내 대화를 통해 제품을 탐색하고 구매할 수 있다. 제품 조회, 추천, 이벤트 확인, 구매 링크 안내 등의 기능이 제공된다.
이용 방법은 챗GPT 메뉴의 ‘앱’ 탭에서 롯데웰푸드를 검색해 ‘연결하기’를 누르면 된다. 이후 대화창에서 ‘@롯데웰푸드’를 입력하면 앱이 호출된다. 예를 들어 “요즘 인기 있는 과자 추천해줘” 또는 “6개월 된 아이가 마실 수 있는 음료를 알려줘”와 같은 요청을 입력하면 관련 제품 목록이 제시된다.
이번 앱 출시는 이용자가 질문을 하면 그 상황에 맞는 제품을 추천해준다는 점에서 온라인 쇼핑 방식이 기존의 ‘검색 중심’에서 ‘대화 중심’으로 바뀐 게 특징이다. 업계에서는 이런 대화형 AI 쇼핑이 앞으로 새로운 판매 방식이 될 가능성에 주목하고 있다.
AI 커머스는 이용자의 취향이나 구매 이력을 바탕으로 맞는 상품을 추천해줘 쇼핑을 더 쉽고 간편하게 만든다. 또 브랜드 입장에서는 소비자와 접점을 넓히고 새로운 고객을 끌어올 수 있는 창구가 될 수 있다는 점에서 의미가 있다는 평가다. 다만 실제로 구매로 얼마나 이어지는지나 이용자 반응은 앞으로 지켜봐야 할 부분이다.
롯데웰푸드 관계자는 “앞으로도 AI 기술을 적극 활용해 소비자들에게 즐겁고 차별화된 브랜드 경험을 선사할 것”이라고 전했다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사