[포착] “완전 여름이네” 전국 초여름 더위
15일 전국 대부분 지역의 낮 기온이 크게 오르면서 때이른 초여름 날씨가 찾아왔다. 갑작스러운 더위에 거리는 벌써부터 한여름 분위기를 띠고 있다.
기상청은 앞서 전국 주요 지역의 낮 최고기온이 14~26도의 분포를 보이겠다고 예보했었다. 지역별로 살펴보면 서울 26도, 춘천 26도, 수원 25도, 청주 25도, 대전 25도, 광주 25도, 전주 24도, 대구 24도, 인천 23도, 부산 21도, 제주 19도, 강릉 16도 등으로 평년을 훌쩍 웃도는 따뜻한 날씨가 이어질 것이란 전망이었다.
실제로 이 같은 예보는 들이맞았다. 이른 더위에 전국 주요 관광지는 피서를 즐기려는 이들로 붐볐다. 이날 부산 해운대해수욕장을 찾은 외국인 관광객들은 탁 트인 바다를 배경으로 일광욕을 즐기거나, 망설임 없이 바닷물에 뛰어들어 물놀이를 하며 바다의 정취를 만끽했다.
도심의 풍경도 확연히 달라졌다. 외국인 관광객들로 북적이는 서울 명동 거리에서는 반팔 티셔츠와 시원한 민소매 차림으로 활보하는 사람들을 쉽게 찾아볼 수 있었다.
강하게 내리쬐는 햇빛을 가리기 위해 남녀노소를 불문하고 양산을 펼쳐 든 시민들의 모습도 거리 곳곳에서 포착됐다. 한 손에 시원한 아이스 음료나 휴대용 미니 선풍기를 들고 더위를 식히는 관광객도 적지 않았다.
기상청은 때이른 더위가 일시적인 현상에 그치지 않고 당분간 계속될 것으로 전망했다. 기상청은 “이번 주 내내 전국 대부분 지역에서 낮 기온이 24~25도 안팎까지 오르는 초여름 수준의 날씨가 이어질 것으로 보인다”며 “낮과 밤의 기온 차가 큰 만큼 건강 관리에 각별히 유의해 달라”고 당부했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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