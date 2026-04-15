[포착] “완전 여름이네” 전국 초여름 더위

전국적으로 초여름 날씨를 보인 15일 부산 해운대구 해운대해수욕장을 찾은 외국인들이 일광욕을 즐기고 있다. 뉴시스

대구 낮 최고기온이 25도까지 오르며 초여름 날씨를 보인 15일 대구 중구 동성로에서 반팔 차림을 한 시민이 양산을 들고 이동하고 있다. 뉴시스

지역별로 살펴보면 서울 26도, 춘천 26도, 수원 25도, 청주 25도, 대전 25도, 광주 25도, 전주 24도, 대구 24도, 인천 23도, 부산 21도, 제주 19도, 강릉 16도 등으로 평년을 훌쩍 웃도는 따뜻한 날씨가 이어질 것이란 전망이었다.

서울 낮 최고기온이 26도까지 오르며 초여름 날씨를 보인 15일 서울 중구 명동에서 관광객들이 민소매와 반팔 차림으로 이동하고 있다. 뉴시스

이른 더위에 전국 주요 관광지는 피서를 즐기려는 이들로 붐볐다. 이날 부산 해운대해수욕장을 찾은 외국인 관광객들은 탁 트인 바다를 배경으로 일광욕을 즐기거나, 망설임 없이 바닷물에 뛰어들어 물놀이를 하며 바다의 정취를 만끽했다.

서울 낮 최고기온이 26도까지 오르며 초여름 날씨를 보인 15일 서울 중구 명동에서 관광객들이 민소매 차림으로 이동하고 있다. 뉴시스

서울 낮 최고기온이 26도까지 오르며 초여름 날씨를 보인 15일 서울 중구 명동에서 관광객들이 민소매와 반팔 차림으로 이동하고 있다. 뉴시스

서울 낮 최고기온이 26도까지 오르며 초여름 날씨를 보인 15일 서울 중구 명동에서 한 관광객이 민소매 차림으로 이동하고 있다. 뉴시스