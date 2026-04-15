삼천당제약 “S-PASS 특허권 직접 취득할 것”
삼천당제약이 경구용 세마글루타이드·리라글루타이드·인슐린 등에 적용되는 핵심 플랫폼 기술 S-PASS(경구제형 전환 기술) 특허권을 이전·취득한다고 15일 밝혔다. 삼천당제약은 최근 대만업체가 핵심기술 특허를 대리 출원했다는 의혹 제기에 대해 “S-PASS는 회사가 보유한 특허기술”이라고 반박한 바 있다.
삼천당제약은 이날 ‘대리 원서 냄 논란’에 대해 “과거 글로벌 오리지널 제약사들의 견제를 피할 목적으로 대만업체 서밋바이오테크를 출원인으로 내세웠다”고 주장했다.
2018년 서밋바이오테크와 체결한 포괄적 연구용역 계약에 따라 S-PASS 특허를 서밋바이오테크 명의로 출원하되 계약상 모든 연구개발 비용을 삼천당제약이 부담하고 지식재산권 등의 모든 권리는 삼천당제약에 귀속됐다는 것이다.
전인석 삼천당제약 대표이사는 지난 6일 기자간담회를 통해 미국FDA 제출 서류를 제시하며 S-PASS가 삼천당제약이 보유한 특허기술이라고 주장한 바 있다.
삼천당제약은 이에 대한 후속 조치로 서밋바이오테크가 출원인으로 돼있는 특허권을 이전 및 취득하고, 현재 진행 중인 특허협력조약(PCT)에 의한 국제특허 출원인도 삼천당제약으로 변경하기로 했다고 설명했다.
사측에 따르면 양사의 특허 양수도 계약은 지난 14일 이미 체결됐고, 이에 따라 중국 국가지식산권국(CNIPA)에 대한 PCT 출원인 변경 신청이 접수 완료된 상태라고 한다.
삼천당제약 관계자는 “최근 언론 보도로 전략적으로 숨겨온 출원인이 공개됨에 따라 더 이상 대만업체를 출원인으로 내세울 이유가 없어졌다”면서 “글로벌 제약사의 견제를 피할 목적으로 특허 전략을 짜왔지만 당사 기술력에 대한 의혹을 해소하고 진실을 밝히기 위해서 특허권 이전, 취득을 결정했다”고 밝혔다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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