신현송, 딸 위장전입 논란에 “잘못한 일, 후회된다”
천하람 “체리피커냐” 직격
신현송 한국은행 총재 후보자가 장녀 위장전입 의혹과 관련해 “후회된다. 잘못했다”고 밝혔다.
신 후보자는 15일 오후 국회 인사청문회에 참석해 천하람 개혁신당 의원의 질의를 받는 과정에서 이같이 말했다.
앞서 천 의원은 “영국 국적인 딸을 외국인 거소신고 대신 내국인 전입신고를 한 것이 적절했느냐”고 물었고, 신 후보자는 잘못을 인정한 셈이다.
이번 논란은 신 후보자가 2023년 12월 영국 국적인 장녀를 서울 강남의 아파트에 내국인으로 전입 신고했다는 의혹에서 비롯됐다. 신 후보자의 배우자는 미국 국적, 장남은 영국 국적이다. 각각 국적 상실 또는 이탈 신고를 마친 상태다. 반면 신 후보자의 장녀는 1999년 국적을 상실한 이후에도 관련 신고를 하지 않았다는 지적이 제기됐다.
천 의원은 이날 질의에서 행정안전부 주민과에 문의한 내용을 언급했다.
그는 “외국 국적자가 주로 해외에 거주하면서도 국내에 거주하는 것처럼 내국인 주민등록을 한 경우 위장전입의 한 사례로 볼 수 있고, 주민등록법 위반 소지도 충분하다”고 지적했다. 또 5년 이상 거소불명 상태가 지속될 경우 국적 상실 문제와도 연결될 수 있다며 “오히려 한국 국적을 유지하기 위해 위장전입을 한 것 아니냐는 의심이 든다”고 비판했다.
천 의원은 “무슨 체리피커도 아니고, 어떨 때는 영국인이고 어떨 때는 한국 여권을 써서 출입국을 했다”며 “대한민국 정부를 기망한 것”이라고 강하게 질타했다. 또 위장전입은 대한민국 고위공직자 인사 검증 과정에서 대표적인 결격 사유 가운데 하나라고 강조했다.
이에 대해 신 후보자는 2023년 12월쯤 딸과 약 2주간 함께 거주한 사실이 있다고 설명했다. 또 딸이 ‘거주 불명자’로 기재돼 있었기 때문에 그 상태를 해소하고 정리하는 차원에서 전입신고를 했다고 해명했다.
다만 신 후보자는 절차를 충분히 검토하지 않은 채 전입신고를 한 점에 대해서는 명확히 인정했다. 그는 “전입신고를 한 부분에 대해서는 제가 절차를 충분히 생각하지 못했다”며 “그 점은 잘못했다고 시인하겠다”고 말했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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