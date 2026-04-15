경기교통공사, 도봉산옥정선 공사 점검…안전·품질 관리
경기교통공사가 도봉산옥정선 건설 현장 점검을 통해 안전과 품질 관리를 강화하며 경기북부 철도 인프라 구축에 속도를 내고 있다.
경기교통공사는 지난 14일 박재만 사장이 근로자대표와 함께 도봉산옥정선 건설 현장을 방문해 사업 추진 현황과 공정 전반을 점검했다고 15일 밝혔다. 이번 점검은 공사 과정에서 발생할 수 있는 위험요소를 사전에 확인하고, 안전사고 예방과 시공 품질 확보를 위해 추진됐다.
현장에서는 1~3공구 지하 구간 약 5㎞를 직접 도보로 확인하며 주요 구조물 시공 상태와 안전관리 체계를 집중 점검했다. 공정 단계별 추진 상황과 구간별 애로사항, 공정 지연 방지 대책, 품질 확보 방안 등도 함께 점검 대상에 포함됐다.
도봉산옥정선은 의정부와 양주를 연결하는 광역철도 사업으로, 2027년 12월 개통을 목표로 추진되고 있다. 수도권 동북부 지역의 교통 혼잡을 완화하고 접근성을 높이는 핵심 노선으로 평가된다.
특히 이번 점검에서는 근로자 안전 확보를 최우선 과제로 두고 현장 안전관리 체계가 실효성 있게 운영되는지 여부를 중점적으로 확인했다. 기술적 완성도와 시공 품질 향상을 위한 지속적인 점검 필요성도 강조됐다.
경기교통공사는 철도 중심 교통체계 구축을 위해 도봉산옥정선을 핵심 사업으로 추진하고 있으며, 현장 중심 관리 강화를 통해 사업 완성도를 높인다는 방침이다. 사업이 완료되면 경기북부 지역의 이동 편의성이 크게 개선되고, 출퇴근 시간 단축과 함께 지역 간 연결성 강화로 경제 활성화에도 긍정적인 효과가 기대된다.
경기교통공사는 앞으로도 철저한 품질 관리와 안전 확보를 통해 도민이 신뢰할 수 있는 철도 인프라 구축에 주력하고, 교통 전문 공기업으로서 역할을 확대해 나갈 계획이다.
박재만 사장은 “도봉산옥정선은 경기북부 교통환경을 개선할 중요한 광역철도 사업으로 현장에서 확인한 사항을 바탕으로 안전과 품질을 최우선으로 확보해 나가겠다”며 “철도 중심 교통체계를 구축해 도민이 체감하는 교통서비스 향상을 이루겠다”고 밝혔다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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