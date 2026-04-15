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대구도시개발공사 임대아파트에 ‘희망 꽃 정원’ 조성

입력:2026-04-15 15:57
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대구도시개발공사가 상인비둘기아파트에 조성한 ‘희망 꽃 정원’ 모습. 대구도시개발공사 제공

대구도시개발공사(사장 정명섭)는 영구임대아파트인 상인비둘기아파트 입주민들의 쾌적한 주거환경 조성을 위해 단지 내 유휴부지에 ‘희망 꽃 정원’을 조성했다고 15일 밝혔다.

지난해 지자체, 유관기관과 체결한 업무협약을 바탕으로 첫선을 보인 희망 꽃 정원 사업은 영구임대주택 거주민들에게 쾌적한 쉼터를 제공하고 단지 내 활력을 불어넣기 위해 기획됐다.

올해 행사는 계명대 생태조경학과가 새롭게 참여해 전문성을 한층 더했다. 대구도시개발공사는 행사 전 생태조경학과의 자문을 거쳐 상인비둘기아파트 단지 내 토양과 생태 환경에 가장 적합한 맞춤형 식재들을 선정했다.

정명섭 사장은 “지역 대학과의 긴밀한 협력을 통해 입주민들에게 더욱 전문적이고 아름다운 휴식 공간을 제공할 수 있게 되어 매우 뜻 깊다”며 “앞으로도 대구를 대표하는 지방공기업으로서 주거 취약계층의 삶의 질을 높이고 지역 사회와 상생하는 다양한 주거복지 사업을 꾸준히 펼쳐나가겠다”고 밝혔다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

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