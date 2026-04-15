대구소방 경찰과 공조 수면제 50일분 먹은 여성 구조
대구소방이 경찰과 공조해 수면제를 과다 복용한 여성을 무사히 구조했다.
15일 대구소방본부에 따르면 전날 오전 6시27분쯤 ‘지인 여성이 죽고 싶다며 수면제 50일분을 먹었다고 연락했다’는 신고가 접수됐다. 신고자는 이 여성이 집 주소를 알지 못한다고 했다.
소방은 이 여성과 통화가 되지 않자 경찰에 공동 대응을 요청해 A씨의 집 주소를 알아냈고 바로 현장으로 출동했다.
이후 소방과 경찰은 이 여성의 출입문을 강제 개방한 뒤 의식 저하 상태인 여성을 병원에 옮겼다. 신고 접수 25분 만에 여성을 무사히 구조한 것이다.
소방 관계자는 “소방이 경찰과 함께 골든타임을 확보한 사례로 앞으로도 경찰과 긴밀히 공조해 시민 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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