지인 집 침입해 성폭행 시도 50대 남성 징역 10년 구형

회복에도 상당한 시간이 걸릴 것으로 보인다”고 구형 이유를 설명했다.

A씨는 지난 1월 12일 낮 12시쯤 의정부시 자금동의 한 다세대주택에 침입해 금품을 훔치려다, 잠에서 깨어난 20대 여성 B씨를 흉기로 위협하고 성폭행을 시도한 혐의를 받고 있다.

당시 A씨는 B씨가 강력히 저항하자 현장에서 도주했으나, 사건 발생 3시간 만에 의정부시 민락동의 한 오피스텔에서 경찰에 검거됐다.

발견 당시 A씨는 다량의 수면제를 복용한 상태였으나 치료 후 의식을 회복해 구속기소됐다. 이

사건에 대한 선고공판은 오는 6월 12일 열릴 예정이다.