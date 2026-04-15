지인 집 침입해 성폭행 시도 50대 남성 징역 10년 구형
평소 알고 지내던 20대 여성의 집에 침입해 흉기로 위협하고 성폭행을 시도한 50대 남성에게 검찰이 징역 10년을 구형했다.
15일 의정부지법 형사13부(부장판사 김성식) 심리로 열린 결심공판에서 검찰은 특수강도강간 혐의로 구속기소 된 50대 남성 A씨에게 징역 10년을 선고해달라고 재판부에 요청했다.
검찰은 구형 이유에 대해 “피고인이 커터칼과 케이블타이를 미리 준비해 지인의 집에 침입해 재물을 물색했고, 피해자를 제압해 강간하려다 미수에 그쳤다”며 “피해자의 정신적·육체적 충격이 극심하고 회복에도 상당한 시간이 걸릴 것으로 보인다”고 구형 이유를 설명했다.
A씨 측 변호인은 “피고인은 사업 실패로 인해 7억원 이상의 부채가 생기면서 극심한 스트레스와 경제적 압박을 받아왔다”며 “미리 강도나 강간을 계획하고 범행을 저지른 것은 아니다”라고 주장했다.
A씨 또한 최후진술을 통해 “어떠한 변명도 할 수 없는 제 잘못”이라며 “자식을 키우는 사람으로서 해서는 안 될 일을 저질렀고, 자녀들에게도 미안해 평생 고개를 들 수 없을 것 같다”고 말했다.
A씨는 지난 1월 12일 낮 12시쯤 의정부시 자금동의 한 다세대주택에 침입해 금품을 훔치려다, 잠에서 깨어난 20대 여성 B씨를 흉기로 위협하고 성폭행을 시도한 혐의를 받고 있다.
당시 A씨는 B씨가 강력히 저항하자 현장에서 도주했으나, 사건 발생 3시간 만에 의정부시 민락동의 한 오피스텔에서 경찰에 검거됐다.
발견 당시 A씨는 다량의 수면제를 복용한 상태였으나 치료 후 의식을 회복해 구속기소됐다. 이 사건에 대한 선고공판은 오는 6월 12일 열릴 예정이다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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