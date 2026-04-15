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李대통령 “이재명조폭설로 질 대선 이겼는데…국힘, 사과 안하나”

입력:2026-04-15 15:46
수정:2026-04-15 16:33
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이재명 대통령이 15일 오전 청와대에서 열린 규제합리화위원회 제1차 전체 회의에서 발언하고 있다. 김지훈 기자

이재명 대통령이 ‘조폭 연루설’과 관련해 국민의힘에 사과를 공식적으로 요구했다.

이 대통령은 15일 엑스(X)에 “국힘은 조폭설 조작유포 사과 안하십니까?”라면서 “어린 아이들도 잘못한게 드러나면 사과하고, 그렇게 가르친다. 공당인 국힘도 큰 잘못이 백일하에 드러났으니 이제 사과해야 한다”고 요구했다.

이 대통령은 “국힘당 소속 장모씨가 이재명 조폭연루 주장하고, 당 차원에서 지속적으로 이재명조폭설 퍼트려 질 대선을 이겼는데, 장모씨 유죄확정 판결로 조폭설 거짓말이 드러났으니 최소한 유감 표명이라도 해야 하는 것 아니냐”면서 “이미 지난 이야기지만, 조폭설만 아니었어도, 대장동 부패 조작만 아니었어도 대선(2022년) 결과는 완전히 달랐을 것”이라고 주장했다.

이 대통령은 “차이는 0.73%(p), 100명 중 한명도 안되었다”며 “국힘이 조폭설 유포로 대선 훔칠 수 있게 한 공로자들에게 돈이든 자리든 뭔가 보상했을 거로 추측했었는데… 이 사건의 실체가 언젠가는 드러날 것”이라고 말했다.

이 대통령은 해당 게시글에 <‘이재명 허위 폭로’ 조폭 가족, 윤석열 당선 직후 시의원 공천>이라는 제목의 언론 보도를 공유했다.

그러면서 “허무맹랑한 조폭연루설 유포로 대선결과를 바꾼 국힘의 진지한 공식사과를 기다린다”고 덧붙였다.

최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr

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