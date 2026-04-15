포항시, 소상공인·복지시설 고효율 가전 교체비 지원
경북 포항시는 ‘소상공인 고효율기기 지원사업’과 ‘복지시설 고효율 냉난방기 교체사업’을 시행한다고 15일 밝혔다.
시는 소상공인과 복지시설이 노후 기기를 고효율 제품으로 교체해 냉난방비 부담을 낮추고 에너지 절약 문화 확산에 동참할 수 있도록 적극 지원하고 있다.
소상공인 지원사업은 냉난방기, 냉장고, 세탁기, 건조기 등 4개 품목 가운데 에너지소비효율 1등급 제품을 구입할 경우 구입비의 최대 70%까지 지원하는 방식이다. 이 사업은 2월부터 12월까지 진행되며, 예산이 소진되면 조기 종료될 수 있다.
복지시설 지원사업은 노후 냉난방기를 교체할 때 교체비의 최대 100%를 지원하고, 시설당 한도는 1600만원이다. 사회복지시설의 운영 부담을 줄이고 에너지복지 실현에 기여할 것으로 기대한다.
두 사업 모두 한국전력공사에 먼저 지원금을 신청해 지원 확정을 받은 뒤 포항시에 지방비 지원을 신청하는 절차로 진행된다. 신청은 예산 소진 전까지 가능하며, 세부 내용은 포항시 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.
정규덕 포항시 수소에너지산업과장은 “이번 지원을 통해 소상공인과 복지시설이 경영 안정에 도움을 얻고 에너지 절약에도 기여하길 바란다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사