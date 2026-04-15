[영상]“못하는 게 없네”…로봇개가 집안일에 강아지 산책까지
“오늘 할 일: 현관앞 신발장 정리. 탁상 위 캔 분리수거. 바닥에 있는 옷 세탁바구니에 넣기. ‘코다’(강아지 이름) 산책 시키기.”
칠판에 적힌 ‘할 일 목록’을 확인한 ‘로봇 개’가 스스로 움직이기 시작한다. 명령에 맞춰 현관에 널브러진 신발을 신발장에 가지런히 넣고, 주방에 놓인 빈 캔을 쓰레기통에 정확히 골인시킨다.
이어 바닥에 떨어진 옷과 양말을 야무지게 세탁 바구니에 담는다. 사람이 일일이 세부 동선을 추가로 지시하지 않았는데도, 주변 환경을 체크한 뒤 명령의 ‘맥락’을 이해해 연속된 작업을 자율적으로 수행한 것이다.
이 같은 장면은 14일(현지시간) 현대차그룹 로봇 계열사 보스턴다이내믹스가 자사 유튜브 채널과 블로그에 올린 영상에 담겨 있었다. 영상의 주인공인 로봇 개는 구글의 인공지능(AI) 툴 ‘제미나이’가 적용된 사족 보행 로봇 ‘스팟(Spot)’.
보스턴다이내믹스의 로봇 소프트웨어 플랫폼 ‘오르빗(Orbit)’의 AI 기능인 ‘인공지능 시각 점검 학습(AIVI-Learning)’에 구글의 로봇 특화 AI인 ‘제미나이 로보틱스 ER 1.6’을 결합한 결과다. 이번에 탑재된 구글 제미나이는 공간 추론 능력과 물리적 동작 계획 등 로봇 제어에 특화된 모델로, 보스턴다이내믹스와의 긴밀한 기술 협력 끝에 완성됐다.
로봇에 탑재된 카메라는 구글 제미나이를 활용해 칠판 속 문구를 읽고, 주변 물체를 촬영해 무엇인지 스스로 인지하게 해준다.
기존 스팟이 사전에 입력된 명령과 프로그래밍혹은 조작한대로만 움직였다면, 진화된 스팟은 단순히 주변을 ‘보는’ 단계를 넘어 각종 센서로 수집한 데이터를 AI로 분석해 복잡한 환경에서도 상황 판단에 맞는 행동을 자율적으로 결정하는 게 특징이다.
특히 ‘무중단 업그레이드’를 통해 시스템 중단 없이 AI 모델이 지속적으로 고도화되며, 사용자가 프롬프트를 통해 AI의 행동 판단 근거를 실시간으로 묻고 확인할 수도 있다.
유튜브 영상의 배경이 익숙한 산업 현장이 아닌 평범한 가정집으로 설정된 점도 눈길을 끈다. 이는 제미나이 AI가 적용된 로봇 기술의 뛰어난 환경 적응성과 맥락 이해도를 대중들이 일상의 언어로 쉽고 직관적으로 체감할 수 있도록 기획된 것이다.
실제로 영상 속 스팟은 집안일 외에도 칠판의 메모를 읽고 야외로 나가 목줄을 문 채 강아지 뒤를 따라 걷고, 눈밭에서 공 던지기 놀이를 시도하려다 강아지와 신경전을 벌이는 등 일상적 상황에서 매우 자연스러운 상호작용을 구현했다.
산업 현장에 투입될 경우 이 같은 AI 결합은 스팟의 감시 및 위기 대응 역량을 획기적으로 끌어올릴 것으로 보인다.
추가로 공개된 산업 현장 영상에서는 스팟이 바닥에 흥건하게 고인 물을 감지해 위험을 경고하고, 아날로그 게이지를 찾아 현재 온도를 직접 읽어내 답하는 등 실시간 현장 데이터를 해석하고 자율적으로 대응하는 차원 높은 모습을 선보였다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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