넷마블, ‘몬길: 스타 다이브’ 15일 정식 출시
넷마블의 몬스터 테이밍 액션 RPG ‘몬길: 스타 다이브’가 15일 정식 출시됐다.
몬길: 스타 다이브는 2013년 출시됐던 수집형 RPG ‘몬스터 길들이기’의 후속작이다. 언리얼 엔진5 기반의 고품질 그래픽, 몬스터를 포획·수집·합성하는 ‘몬스터 컬렉팅’ 시스템, 3인 파티 기반의 실시간 태그 플레이 등이 특징이다.
게임은 PC·모바일 플랫폼으로 동시 출시됐다. 이용자들은 15일 오전 10시부터 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어를 통해 모바일 버전을 다운받고 플레이할 수 있다. 에픽게임즈 스토어와 게임 공식 웹사이트의 넷마블 런처를 통해 PC 버전 설치도 가능하다.
넷마블은 게임 출시를 기념해 ▲야옹이와 떠나는 모험 ▲몬스터 포획 & 보스 도전 미션 ▲토벌 도전 미션 ▲차원 균열 도전 미션 등 다양한 이벤트를 진행한다. 이용자는 이벤트를 통해 캐릭터 소환권인 ‘약속의 나침반’, 몬스터링을 5성으로 즉시 승급시킬 수 있는 ‘특별한 황금빛 승급의 돌’, ‘몬스터링 상자’ 등 보상을 얻을 수 있다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
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