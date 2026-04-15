포항환경연합, 의료폐기물 소각장 인허가 비리 의혹 제기
경북 포항시 북구 청하면에 추진 중인 의료폐기물 소각시설 건설을 둘러싸고 환경단체가 인허가 비리와 행정 유착 의혹을 제기하며 공사 중단을 요구하고 나섰다.
포항환경운동연합은 15일 기자회견을 열고 “청하 의료폐기물 소각장 건설을 즉각 중단하라”며 “시민 동의와 설명 절차 없이 환경과 지역사회에 중대한 영향을 미칠 시설이 강행되고 있다”고 주장했다.
단체는 특히 포항시가 과거 부정적 입장을 번복하고 행정소송 패소 직후 신속하게 인허가를 승인한 점을 문제 삼았다.
이어 “행정 태도 변화의 배후에 지역 정치인, 언론사, 전직 공무원 등의 인적 유착이 있다는 의혹이 제기되고 있다”며 철저한 조사를 촉구했다.
이들은 소각장 인허가 전 과정과 행정소송 판결 내용, 전직 공무원의 사업 현장 관여 경위 등을 투명하게 공개하고, 공직자윤리법 위반 여부를 면밀히 조사해야 한다고 주장했다.
또 지역 국회의원 측근 등 정치권 연루 의혹을 밝히고, 주민 의견 수렴 절차가 무시된 점에 대해서도 책임을 물어야 한다고 강조했다.
문제가 된 청하 의료폐기물 소각장은 하루 48t 규모의 처리시설로, 2019년 8월 대구지방환경청에 사업계획서가 제출된 뒤 환경부 통합허가를 받으며 추진돼 왔다. 다만 포항시가 도시관리계획 결정을 불허하면서 한때 사업이 중단됐다.
이후 사업자의 행정소송 제기와 법원 판결을 거쳐 시가 패소한 뒤 2025년 4월 도시관리계획이 고시되며 사업이 재개됐다. 같은 해 9월 건축허가가 완료되면서 현재는 공사가 본격화된 상태다.
포항환경운동연합은 최근 포항시에 인허가 관련 자료와 전직 공무원 직무수행 내역 등에 대한 정보공개를 공식 청구했으며, 향후 국민권익위원회 조사 요청과 감사원 감사 청구도 추진하겠다는 방침이다.
단체는 “공공의 이익을 사익과 맞바꾼 비리에 대해서는 끝까지 책임을 물을 것”이라고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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