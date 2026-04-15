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‘식사비 대납 의혹’ 이원택 지역구 사무실 압수수색

입력:2026-04-15 15:22
수정:2026-04-15 15:29
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기자회견하는 이원택 의원. 연합뉴스

경찰이 ‘식사비 대납 의혹’과 관련해 이원택 더불어민주당 전북지사 후보와 김슬지 전북도의원 사무실 등을 압수수색했다.

전북경찰청 반부패수사대는 15일 공직선거법 위반(기부행위) 혐의로 이 후보 사무실 등을 압수수색했다고 밝혔다. 압수 대상에는 이 후보의 휴대전화 등이 포함된 것으로 파악됐다.

이 후보는 지난해 11월 29일 정읍시 한 식당에서 청년 20여명과 만나 정책을 소개하고 기념사진을 촬영한 것으로 알려졌다. 해당 식사비 약 70만원은 김 도의원이 개인 카드와 전북도의회 업무추진비로 결제한 것으로 확인됐다.

김 도의원은 당시 이 후보 측에서 활동한 것으로 전해졌다.

경찰은 해당 식사비 결제가 공직선거법상 기부행위에 해당하는지 여부를 조사하고 있다.

이 후보는 이날 입장문을 통해 “사실관계가 명확히 드러날 것”이라며 “진실은 분명히 밝혀질 것”이라고 밝혔다. 이어 “CCTV 포렌식과 거짓말탐지기 등 객관적 확인 절차를 통해 오해가 해소되길 바란다”고 했다.

이 후보는 식사비 대납 의혹에 대해 “자신의 식사비는 현금으로 지급했고, 누가 결제했는지는 알지 못한다”는 입장을 밝혀왔다. 김 도의원도 비슷한 취지로 해명한 것으로 전해졌다.

더불어민주당은 해당 의혹에 대해 ‘혐의없음’ 결론을 내리고 당내 경선을 예정대로 진행해 이 후보를 전북지사 후보로 선출했다. 경선 경쟁자였던 안호영 의원은 이후 ‘현금 살포 의혹’으로 제명된 김관영 전북도지사와 이 의원에 대한 감찰의 형평성을 지적하면서 지난 11일부터 국회 앞에서 단식 농성을 진행하고 있다.

경찰 관계자는 “업무추진비와 관련해 도의회 압수수색을 진행할 예정이다”며 “수사 중인 사안이라 구체적인 내용은 밝히기 어렵다”고 말했다.

전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

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