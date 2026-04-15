김회천 한수원 사장, 취임 후 첫 체코 방문… 두코바니 원전 점검
김회천 한국수력원자력 사장이 취임 후 첫 해외 일정으로 체코를 찾아 두코바니 원전 건설 현장을 직접 점검했다.
15일 한수원에 따르면 김 사장은 지난 13~14일(현지시간) 체코를 방문했다. 첫날 체코전력공사(CEZ) 및 발주사(EDU II) 경영진을 만나 사업의 성공적 완수를 위한 비전과 의지를 피력했다. 이어 이반 베드나릭 체코 교통부 장관과 면담을 갖고 대형 기자재 운송을 위한 교통 인프라의 적기 구축 등 정부 차원의 지속적인 관심과 지원을 요청했다.
김 사장은 방문 둘째 날엔 체코 산업통상부 장관을 겸하는 하블리첵 제1부총리와 만나 “사업이 계획된 일정에 따라 안정적으로 추진될 수 있도록 총력을 다하겠다”고 강조했다. 마지막 일정으로 두코바니 원전 건설 현장을 찾은 김 사장은 현장 직원들을 격려하며 안전과 품질을 최우선으로 철저한 사업 관리를 거듭 당부했다.
김 사장은 “두코바니 원전 사업은 체코의 에너지 안보와 탄소중립 실현을 위한 핵심 사업”이라며 “한수원은 두코바니 원전 사업을 충실히 이행하는 동시에, 세계 원전 시장의 퍼스트 무버로서 대한민국 원전의 국제 경쟁력을 강화해 나가겠다”라고 밝혔다.
양민철 기자 listen@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사