김회천 한수원 사장, 취임 후 첫 체코 방문… 두코바니 원전 점검

김회천 한국수력원자력 사장이 14일(현지시간) 체코 두코바니 원전 건설 현장을 점검하고 있다. 한수원 제공

15일 한수원에 따르면 김 사장은 지난 13~14일(현지시간) 체코를 방문했다.

첫날 체코전력공사(CEZ) 및 발주사(EDU II) 경영진을 만나 사업의 성공적 완수를 위한 비전과 의지를 피력했다.

마지막 일정으로 두코바니 원전 건설 현장을 찾은 김 사장은 현장 직원들을 격려하며 안전과 품질을 최우선으로 철저한 사업 관리를 거듭 당부했다.

김 사장은 “두코바니 원전 사업은 체코의 에너지 안보와 탄소중립 실현을 위한 핵심 사업”

이라며 “한수원은 두코바니 원전 사업을 충실히 이행하는 동시에, 세계 원전 시장의 퍼스트 무버로서 대한민국 원전의 국제 경쟁력을 강화해 나가겠다”라고 밝혔다.