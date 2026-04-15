“친족 대상 임의 조사 시작” 日 11세 남아 사망 사건 의혹 증폭
이미 수색했던 산에서 가방 발견
일본에서 등굣길에 사라진 초등학생이 약 20일 만에 시신으로 발견되면서 사건을 둘러싼 의문이 커지고 있다. 경찰은 단순 사고로 보기 어려운 정황에 주목하며 수사를 확대하고 있다.
15일 일본 산케이신문에 따르면 지난 13일 교토부 난탄시 소노베초 인근 산림에서 실종된 아다치 유키(11)로 추정되는 아동의 시신이 발견됐다. 발견 지점은 자택에서 약 8㎞, 학교에서는 약 2㎞ 떨어진 곳이다.
유키군은 지난달 23일 오전 8시쯤 부친의 차를 타고 초등학교에서 약 150m 떨어진 주차장에 내린 뒤 혼자 학교로 향한 것으로 알려졌다. 그러나 같은 날 담임교사가 출석을 확인하는 과정에서 유키군이 등교하지 않은 사실이 드러났다.
부친은 “아이를 학교 내 주차장 앞에 내려줬다”고 설명했지만, 학교 CCTV에는 차량의 출입 장면만 확인될 뿐 유키군이 차에서 내리거나 교실로 이동하는 모습은 포착되지 않았다. 해당 시간대에 유키군을 목격했다는 증언도 없는 것으로 전해졌다.
유키군은 평소에 스쿨버스를 이용했으나, 종업식을 하루 앞뒀던 실종 당일은 보호자의 차를 이용한 것으로 알려졌다.
이후 경찰과 소방당국이 1000명 이상을 투입해 수색과 CCTV 분석을 벌였지만 행적은 드러나지 않았다. 실종 일주일이 지나도록 단서가 나오지 않으면서 수사는 난항을 겪었다.
실종 7일째인 지난달 29일, 학교에서 약 3㎞ 떨어진 산속에서 유키군의 노란색 가방이 발견됐다. 해당 지점은 어린이가 혼자 접근하기 어려운 산길이자 휴대전화 신호가 잡히지 않는 곳으로, 이미 수색 인력이 사흘간 집중적으로 확인했던 곳이었다.
비가 내린 뒤였음에도 가방에 오염이나 빗자국이 거의 없었던 점도 의심을 낳았다. 제3자가 가방을 옮겨놓았을 가능성이 제기된 이유다.
실종 20일째인 지난 12일에는 실종 지점에서 약 6㎞ 떨어진 곳에서 운동화가 발견됐다. 경찰은 수색 범위를 넓혔고, 다음날 신발 발견 지점에서 약 5㎞ 떨어진 덤불 속에서 시신을 찾아냈다. 시신의 복장은 실종 당시와 유사했지만 신발은 착용하지 않은 상태였다.
부검 결과 사인은 아직 확인되지 않았고, 사망 시점은 3월 하순으로 추정됐다. 흉기에 의한 뚜렷한 외상도 발견되지 않았다. 다만 시신과 소지품이 서로 다른 장소에서 발견되는 등 일반 사고로 보기 어려운 정황이 이어지고 있다.
산케이신문에 따르면 경찰은 이날 유키군의 자택에 대한 압수수색을 진행했으며 사망 아동의 친족들을 상대로 진술을 확보하고 있다.
유키군 발견 소식이 전해진 후 유키군이 다니던 초등학교에는 14일 임시 휴교 조치를 내려졌다. 당국은 학생들의 심리적 안정을 고려한 조치라고 설명했으며, 학부모들에게는 자녀들이 가정에서 안정을 취하도록 협조를 요청했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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