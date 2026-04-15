“친족 대상 임의 조사 시작” 日 11세 남아 사망 사건 의혹 증폭

이미 수색했던 산에서 가방 발견

경찰이 아다치 유키군 사망 사건과 관련해 수사를 하고 있는 모습. 산케이 신문 캡처

유키군은 평소에 스쿨버스를 이용했으나, 종업식을 하루 앞뒀던 실종 당일은 보호자의 차를 이용한 것으로 알려졌다.

아다치 유키군의 모습. 일본 슈에이샤 캡처