광주서 중학생이 교사 밀쳐 뇌진탕…출석정지 조치
대화 태도 지적하자 밀쳐
광주의 한 중학교에서 학생이 담임교사를 밀쳐 교사가 뇌진탕 진단을 받은 사실이 뒤늦게 알려졌다.
15일 광주시교육청 등에 따르면 지난달 27일 광주의 한 중학교 교실에서 A학생이 담임교사 B씨와 실랑이를 벌이다 B씨를 밀어 넘어뜨렸다. A학생은 B교사가 쉬는시간에 대화 태도 등을 지적하자, B교사를 밀친 것으로 알려졌다.
넘어진 B교사는 머리를 다쳐 뇌진탕 진단을 받고 병원 치료를 받았다. 현재는 퇴원 후 자택에서 휴식을 취하고 있는 것으로 전해졌다.
학교 측은 지역교권보호위원회 개최 전까지 A학생에 대해 출석 정지 조치했다.
교육청은 해당 학급에 대해 집단 상담을 진행하고 이달 말 학교에서 교육활동 보호교육을 할 예정이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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