중부대 경기 RISE 사업단, 성과 전시 ‘안테나’ 성료
지역 예술 인재 육성 위한 민·관·학 협력
중부대학교는 경기 RISE 사업 성과전 ‘안테나’가 지역 협력을 바탕으로 성황리에 마무리됐다고 15일 밝혔다.
중부대학교 경기 라이즈 사업의 일환으로 추진된 이번 전시는 지역의 민·관·학이 협력해 차세대 예술 인재를 발굴·육성한 성과를 공유하는 자리로 마련됐다.
전시는 고양시 예술창작공간 해움·새들에서 진행됐으며, 지역 청년 예술가들의 창작 역량과 가능성을 시민들과 나누는 문화 향유의 장으로 의미를 더했다.
사진영상학과는 지난해 가을부터 고양시 및 지역 예술 창작 거점, 예술가·단체와 협력해 전시, 포럼, 멘토링 등 다양한 프로그램을 운영해왔다. 이를 통해 학생들은 현장 중심의 예술 교육을 경험하고, 전문 예술가의 지도를 바탕으로 자신만의 작품 세계를 구체화하는 기회를 얻었다.
특히 이번 전시는 사진영상학과 방성욱 교수가 기획을 맡고, 입주작가 3인과 큐레이터가 멘토로 참여해 11명의 전공 학생들을 밀착 지도한 결과물이다. 멘토들은 학생들이 창작의 방향성을 확립하고 독자적인 작업 세계로 나아갈 수 있도록 실질적인 조언과 지원을 제공했다.
안테나라는 전시명은 예비 예술가들의 비정형적이고 잠재적인 창작 아이디어를 섬세하게 포착해 작품으로 발신하겠다는 의지를 담고 있다. 단순한 결과 발표를 넘어 지역 시민들이 청년 예술가들의 신선한 에너지를 직접 체감할 수 있도록 했다는 점에서도 의미가 크다.
사업을 지원한 현혜연 사진영상학과 교수는 “지역 문화예술 생태계는 다양한 주체의 협력을 통해 성장한다”며 “앞으로도 대학과 지역이 유기적으로 협력해 학생의 성장과 지역 예술 발전, 나아가 지역 사회의 삶의 질 향상으로 이어지는 선순환 구조를 만들어가겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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