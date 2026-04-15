민주당 차영수 강진군수 후보 “추경, 속도감 있게 집행”
신속 집행·정확한 안내 등 당부
더불어민주당 차영수(사진) 강진군수 후보는 지난주 국회를 통과한 이재명 정부 전쟁 추경과 관련 “추경은 편성으로 끝나는 것이 아니라 군민의 삶에 닿을 때 비로소 완성된다”며 “농어민과 서민, 소상공인이 많은 강진에서부터 가장 먼저 변화를 체감할 수 있도록 속도감 있는 집행과 촘촘한 현장 안내가 필요하다”고 15일 밝혔다.
차 후보는 이날 논평을 통해 “중동 전쟁 여파로 고유가와 고물가 부담이 커지는 상황에서, 정부가 고유가 부담 완화와 취약계층 민생 안정, 산업 피해 최소화를 위해 추경을 편성한 것은 시의적절한 결정”이라고 평가했다.
이어 “농어민에 대한 유가연동 보조금과 비료·사료 구매비 지원 확대, 서민에 대한 고유가 피해지원금과 지역화폐 지급 등은 현장의 어려움을 덜어줄 수 있는 실질적 대책”이라면서도 “예산이 국회를 통과했다고 해서 군민의 삶이 곧바로 나아지는 것은 아니다”고 강조했다.
차 후보는 “농민은 면세유와 농자재 가격 상승의 부담을, 어민은 유류비와 사료비 부담을, 서민과 소상공인은 교통비·전기료·생활물가 부담을 현장에서 매일 체감하고 있다”며 “이번 추경이 진짜 민생 추경이 되려면 발표보다 빠른 집행, 홍보보다 정확한 안내, 형식보다 체감 있는 지원이 반드시 뒤따라야 한다”고 말했다.
이어 “강진은 농업과 어업, 자영업이 지역경제의 뿌리인 만큼 이번 추경의 성패는 서울이 아니라 강진과 같은 지역에서 먼저 판가름 날 것”이라며 “군민 한 분 한 분에게 실제 도움이 되도록 농어민 유류·비료·사료 부담 완화 정책과 서민·소상공인 지원 대책이 현장에서 제대로 연결되는지 꼼꼼히 챙기겠다”고 밝혔다.
끝으로 차 후보는 “지금 군민께 필요한 것은 정치적 구호가 아니라 생활의 안도감”이라며 “강진의 농어민, 서민, 소상공인이 가장 먼저 변화를 체감할 수 있도록 속도감 있는 집행과 빈틈없는 현장 안내를 반드시 이끌어내겠다”고 덧붙였다.
강진=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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