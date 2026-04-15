BNK금융, ‘밸류업전략위원회’ 출범…지배구조 혁신 본격화

김광수 전 은행연합회장 위원장 선임

수익성·자본효율·주주가치 제고 추진

외부 전문가 참여로 투명성 강화

15일 열린 BNK금융 ‘밸류업전략위원회’에서 빈대인 회장(왼쪽)과 김광수 위원장이 기업가치 제고 방안을 논의하고 있다. /BNK금융그룹 제공

BNK금융그룹이 지배구조 혁신과 기업가치 제고를 위한 ‘밸류업전략위원회’를 출범시켰다.



BNK금융은 15일 위원회를 공식 출범하고 경영혁신과 지배구조 개선을 바탕으로 그룹 체질 개선에 나선다고 밝혔다.



위원회는 이사회 운영 선진화와 의사결정 투명성 강화, 컴플라이언스 체계 고도화를 핵심 과제로 삼는다. 수익성과 자본효율성 제고, 합리적 자본정책 수립, 주주가치 향상 방안도 함께 추진한다.



또 생산적 금융 확대와 산업금융 지원 강화 등을 통해 지역 경제 지원 기능도 병행할 계획이다.



위원장은 김광수 전 은행연합회장이 맡는다. 김 위원장은 금융 전반에 대한 경험을 바탕으로 전략 방향을 제시하고 위원회 실행력을 높이는 역할을 담당한다.



외부 위원으로는 전현정 LKB평산 변호사가 참여해 법률 전문성을 보완한다. 전 변호사는 대법원 재판연구관과 서울중앙지법 기업 전담 재판장을 지낸 법관 출신이다.



BNK금융은 이번 위원회를 통해 지배구조 개편과 재무 성과 개선을 동시에 추진해 시장과 주주가 체감할 수 있는 변화를 끌어낸다는 방침이다. 위원회는 정례 운영하며 주요 과제를 단계적으로 추진할 계획이다.



김광수 위원장은 “불필요한 비용은 줄이고 미래 성장 비전을 구체화해 기업가치 제고에 기여하겠다”고 말했다.



BNK금융 관계자는 “외부 전문가의 객관적 시각을 반영해 실행할 수 있는 과제를 도출하고, 논의 결과가 현장 변화로 이어지도록 하겠다”고 밝혔다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 902 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. BNK금융그룹이 지배구조 혁신과 기업가치 제고를 위한 ‘밸류업전략위원회’를 출범시켰다.BNK금융은 15일 위원회를 공식 출범하고 경영혁신과 지배구조 개선을 바탕으로 그룹 체질 개선에 나선다고 밝혔다.위원회는 이사회 운영 선진화와 의사결정 투명성 강화, 컴플라이언스 체계 고도화를 핵심 과제로 삼는다. 수익성과 자본효율성 제고, 합리적 자본정책 수립, 주주가치 향상 방안도 함께 추진한다.또 생산적 금융 확대와 산업금융 지원 강화 등을 통해 지역 경제 지원 기능도 병행할 계획이다.위원장은 김광수 전 은행연합회장이 맡는다. 김 위원장은 금융 전반에 대한 경험을 바탕으로 전략 방향을 제시하고 위원회 실행력을 높이는 역할을 담당한다.외부 위원으로는 전현정 LKB평산 변호사가 참여해 법률 전문성을 보완한다. 전 변호사는 대법원 재판연구관과 서울중앙지법 기업 전담 재판장을 지낸 법관 출신이다.BNK금융은 이번 위원회를 통해 지배구조 개편과 재무 성과 개선을 동시에 추진해 시장과 주주가 체감할 수 있는 변화를 끌어낸다는 방침이다. 위원회는 정례 운영하며 주요 과제를 단계적으로 추진할 계획이다.김광수 위원장은 “불필요한 비용은 줄이고 미래 성장 비전을 구체화해 기업가치 제고에 기여하겠다”고 말했다.BNK금융 관계자는 “외부 전문가의 객관적 시각을 반영해 실행할 수 있는 과제를 도출하고, 논의 결과가 현장 변화로 이어지도록 하겠다”고 밝혔다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지