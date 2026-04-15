경기도, 클라우드 2단계 착수…AI 행정 수요 대응 확대

쿠버네티스 기반의 개방형 구조를 도입해 향후 공공·민간 클라우드와의 연계 가능성도 확보했다.

김기병 도 AI국장은 “2025년 공공 클라우드 기반과 오픈소스 중심의 개방형 구조 마련에 이어, 2026년은 클라우드 서비스 확대 및 운영 안정성을 강화할 예정”이라며 “클라우드 네이티브 전환을 차질 없이 추진해 빠르게 변화하는 AI수요에 민첩하게 대응할 수 있는 AI 행정기반을 강화하겠다”고 말했다.