경기도, 클라우드 2단계 착수…AI 행정 수요 대응 확대
경기도가 클라우드 2단계 사업을 통해 행정서비스 속도와 안정성을 높이고 AI 수요에 유연하게 대응할 기반 강화에 나선다.
경기도는 공공기관 정보시스템을 필요할 때 사용하는 서비스형 구조로 전환하는 ‘클라우드컴퓨팅 시스템 구축 2차 사업’을 추진한다고 15dlf 밝혔다. 이번 사업은 기존 시스템을 단순 이전하는 수준을 넘어 실제 서비스 개선과 운영 안정성 확보에 초점을 맞춘 것이 특징이다.
도는 지난해 1차 사업을 통해 경기민원24와 뉴스포털 등 57개 업무시스템의 클라우드 전환 기반을 마련하고, 성능과 안정성을 관리할 수 있는 체계를 구축했다. 또한 특정 기업이나 기술에 의존하지 않는 오픈소스 쿠버네티스 기반의 개방형 구조를 도입해 향후 공공·민간 클라우드와의 연계 가능성도 확보했다.
올해 2차 사업에서는 경기도 통합누리집을 포함한 21개 시스템을 추가로 클라우드로 전환하고, 이용자 증가에도 안정적인 서비스 제공이 가능하도록 서버 용량을 확대할 계획이다.
특히 통합누리집은 ‘클라우드 네이티브’ 방식으로 개편해 기능을 작은 단위로 나누고 필요 시 빠르게 수정·확장할 수 있도록 한다. 이를 통해 도민이 자주 이용하는 온라인 서비스의 속도와 편의성이 크게 개선될 것으로 기대된다.
데이터 백업과 장애 대응 체계도 한층 강화된다. 시스템 장애 발생 시 신속한 복구가 가능하도록 하고, 전체 시스템을 통합적으로 점검·관리할 수 있는 체계를 구축해 운영 안정성을 높일 방침이다.
아울러 경기도 공공기관과 시군이 클라우드 자원을 공동 활용할 수 있는 기반도 마련된다. 1차 사업이 내부 인프라 구축에 집중됐다면, 2차 사업은 이를 도내 공공영역 전반으로 확장하는 데 의미가 있다.
도는 향후 자체 공공 클라우드와 퍼블릭 클라우드를 병행 활용할 수 있도록 운영 기준을 단계적으로 마련해 정보자원 활용 효율을 높일 계획이다.
김기병 도 AI국장은 “2025년 공공 클라우드 기반과 오픈소스 중심의 개방형 구조 마련에 이어, 2026년은 클라우드 서비스 확대 및 운영 안정성을 강화할 예정”이라며 “클라우드 네이티브 전환을 차질 없이 추진해 빠르게 변화하는 AI수요에 민첩하게 대응할 수 있는 AI 행정기반을 강화하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사