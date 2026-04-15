정경아카데미, 제주서 글로벌 경제 흐름 세미나 개최
정경아카데미는 오는 15일 제주 메종 그랜드 호텔 제이드홀에서 글로벌 경제 흐름과 자산관리 관련 내용을 다루는 세미나를 개최한다.
이번 세미나에서는 최근 국제 정세 변화에 따른 글로벌 경제 불확실성과 금융시장 변동성 확대 등을 주요 주제로 다룰 예정이다.
특히 지정학적 긴장과 전쟁 이슈에 따른 국제 유가 변동, 에너지 가격 변화가 실물경제와 금융시장에 미치는 영향, 물가와 금리 정책 변화 가능성 등을 중심으로 관련 내용을 설명할 계획이다.
또 최근 유가 상승 흐름이 자산시장 전반에 어떤 영향을 미칠 수 있는지와 함께, 변동성이 커진 시장 환경에서 점검할 필요가 있는 리스크 요인도 세미나 내용에 포함된다. 이와 함께 글로벌 경제 환경 변화 속에서 자산관리와 시장 대응 과정에서 참고할 수 있는 기본적인 내용도 함께 다뤄질 예정이다.
정경아카데미는 이번 세미나를 통해 국제 유가, 지정학적 변수, 금리 환경 변화 등 최근 시장에 영향을 주는 요소들을 종합적으로 살펴본다는 방침이다. 세미나는 단기적인 시장 흐름보다는 최근 경제 여건 변화와 주요 변수들을 짚어보는 형식으로 진행될 예정이다.
행사는 사전 신청자 가운데 추첨을 통해 참석 대상을 선정하는 방식으로 운영되며, 참석자를 대상으로 세미나 주요 내용을 정리한 자료도 제공할 계획이다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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